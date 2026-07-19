Братів Тейт заарештували в США, Британія підозрює їх у зґвалтуванні й торгівлі людьми

Служба маршалів Міністерства юстиції Сполучених Штатів заарештувала 18 липня в Майамі, штат Флорида, інтернет-інфлюенсерів та бізнесменів братів Ендрю й Трістана Тейтів, повідомили західні медіа в неділю.

Арешт пов’язаний із вимогою екстрадиції братів до Великої Британії. Королівська прокуратура (CPS) висунула проти них звинувачення у зґвалтуваннях та торгівлі людьми.

Як стверджується в заяві прокуратури, Ендрю та Трістан Тейти з липня 2010 по серпень 2017 року вчинили цілу серію злочинів, серед яких також завдання тілесних ушкоджень та непристойні зображення дітей.

Читайте також: Делегацію «Талібану» прийняли в Євросоюзі на тлі критики правозахисників

Стосовно 39-річного Ендрю Тейта висунуто додаткові сім звинувачень у зґвалтуванні, три звинувачення в сприянні торгівлі людям з метою сексуальної експлуатації, три звинувачення в завданні тілесних ушкоджень та 19 – у злочинах, пов’язаних із порнографією. Щодо його брата, 38-річного Трістана, висунули меншу кількість звинувачень, але його також звинувачують у зґвалтуваннях та торгівлі людьми.

Брати Тейт мають громадянство як Штатів, і Британії. Раніше проти них відкрили кримінальні справи в Румунії.

Брати Тейт – колишні кікбоксери, які завоювали велику популярність в інтернеті, агресивно просуваючи так звані «чоловічі цінності». Ендрю Тейт сам називав себе жінконенависником. При цьому всі звинувачення на свою адресу, висунуті раніше, він відкидає. Щодо нових звинувачень реакції братів наразі немає.