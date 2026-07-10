Бразилія депортує росіянина, який працював на розвідку РФ у Штатах і Нідерландах

Суддя в Бразилії наказав депортувати вихідця з Росії, який роками створював таємну «глибоко приховану» ідентичність для проникнення в організації в Сполучених Штатах та Нідерландах на користь російської розвідки.

У наказі щодо Сергія Черкасова, опублікованому 6 липня в офіційному урядовому реєстрі Бразилії, не уточнювалося, куди його буде депортовано. Водночас, за даними бразильських медіа, очікується, що його відправлять назад до Росії.

Влада США, яка в 2023 році висунула Черкасову звинувачення у шпигунстві та шахрайстві, зверталася з проханням екстрадувати його до Сполучених Штатів. Наказ про депортацію із Бразилії викликав різку критику з боку Державного департаменту США, який заявив, що рішення «підриває наше спільне зобов’язання боротися з іноземним втручанням та захищати цілісність наших демократичних інституцій».

Це рішення стало останнім у заплутаній кримінальній справі, яка висвітлила проблему – та успіхи – російських розвідувальних служб у спробах інфільтрувати своїх оперативників у західні суспільства.





Черкасова вперше заарештували в Нідерландах у 2022 році, де він видавав себе за бразильського аспіранта на ім’я Віктор Мюллер Феррейра та шукав стажування в Міжнародному кримінальному суді.

Після його повернення до Бразилії американські слідчі виявили, що Черкасов також був студентом Школи передових міжнародних досліджень імені Джона Гопкінса у Вашингтоні, округ Колумбія – навчального закладу, відомого підготовкою дипломатів та офіцерів розвідки, а також науковців у галузі закордонних справ.

Бразильська влада заарештувала Черкасова – і розпочала власне розслідування за звинуваченням у шахрайстві – за створення вигаданого бразильського імені. Пізніше його засудили до п’яти років позбавлення волі. Вашингтон запросив його екстрадицію на підставі обвинувального висновку США.

Росія також вимагала його екстрадиції, посилаючись на невказані звинувачення у незаконному обігу наркотиків. Bellingcat та The Insider припускали у своєму розслідуванні, що російська влада сфабрикувала проти Черкасова кримінальну справу, щоб повернути його на батьківщину.





У постанові про депортацію не уточнювалося, коли Черкасова видворять із країни, хоча бразильські медіа повідомляли, що це очікується після відбуття терміну його покарання в Бразилії.

Проблема російських розвідників, які роками створювали фіктивні ідентичності в західних країнах, стала очевидною в 2010 році. Тоді ФБР повідомило про арешт групи з 10 російських агентів, які жили в тихому передмісті під прикриттям, приховуючи свої особи в деяких випадках навіть від власних дітей.

У 2022 році влада Словенії за наводкою від іноземної розвідки заарештувала подружню російську пару, яка видавала себе за аргентинців. Подружжя, чиї діти не знали справжньої особистості своїх батьків, депортували до Росії в 2024 році в рамках великого обміну полоненими, в ході якого звільнили ув’язнену в РФ журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву.



