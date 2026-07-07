В Італії двох людей заарештували за шпигунство на користь Росії. Ще 4 військових під слідством

У Римі заарештували двох чоловіків у справі про передачу секретних відомостей російській розвідці, повідомляють італійські медіа 7 липня.

Головним підозрюваним слідство називає 59-річного колишнього унтер-офіцера карабінерів, який раніше працював в італійській розвідці. За версією слідства, він за гроші передавав інформацію ймовірному агенту російських спецслужб, який перебуває в Італії під дипломатичним прикриттям.

За даними слідства, підозрюваний збирав відомості через мережу від шести джерел, серед них – четверо чинних військовослужбовців, які обіймали посади з високим рівнем секретності. Усі вони також фігурують у справі.





Міністр оборони Італії Ґвідо Крозетто заявив, що розслідування показало справжнє ставлення Росії до Італії. Він назвав російську діяльність у своїй країні «латентною війною», спрямованою на послаблення інституцій і безпеки Італії:

«Це верхівка гігантського айсберга, гібридна війна, що складається із зовнішніх ворогів та внутрішніх зрадників, які готові продати свою націю за гроші, владу чи особисту вигоду».

Суд у Латвії 26 червня засудив двох людей до п’яти й шести років ув’язнення за збір відомостей, що не підлягають розголошенню, на користь Росії.