Суд у Латвії засудив двох людей до 5 і 6 років тюрми за шпигунство на користь Росії

Ризький міський суд 26 червня визнав Світлану Ніколаєву та Сергія Сідорова винними у зборі відомостей, що не підлягають розголошенню, на користь Росії, і засудив їх до позбавлення волі на п’ять і шість років відповідно. Про це в п’ятницю повідомили литовські медіа.

Зокрема, суд засудив Світлану Ніколаєву до п’яти років позбавлення волі та двох років пробаційного нагляду. З урахуванням часу, проведеного нею під вартою, Ніколаєва має провести у в’язниці ще два роки і 10 місяців.

Сідоров засуджений до шести років позбавлення волі та двох років пробаційного нагляду. З урахуванням часу, проведеного під вартою, він має відбути у в’язниці ще три роки і десять місяців.

Застосований до Ніколаєвої та Сідорова запобіжний захід – взяття під варту – залишили без змін до набрання чинності вироком.





Вирок може бути оскаржено у вищих судових інстанціях.

Зокрема, Сідорова звинувачували в тому, що він просив одного із ув’язнених з’ясувати імена інших обвинувачених у шпигунстві. Згодом йому передали особисті дані трьох таких людей.

Адвокат Сідорова в ході судових дебатів, коментуючи це, пояснила, що його слова «такі ж шпигуни, як я» слід інтерпретувати як «так само неправдиво обвинувачені», передає видання Delfi.

Світлану Ніколаєву, звинувачену разом із Сідоровим, залучили до цієї кримінальної справи після того, як, на думку звинувачення, з’ясувалося, що вона їздила до Росії не лише для того, щоб допомогти синові з різними документами, а й щоб, за її словами, отримати гроші від родички Сидорова, призначені для оплати послуг адвоката.

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У звинуваченні йдеться, що таким чином Ніколаєва передала інформацію про ув’язнених, відомості про яких отримав Сідоров.

За словами адвокатки, мати Сідорова сама звернулася до Ніколаєвої, оскільки раніше обидва обвинувачені були однокласниками.

Як зазначила адвокат, обвинувачені зв’язувалися один з одним телефоном лише один раз, і розмова тривала 32 секунди.

Як уточнює видання LSM, Ніколаєва є матір’ю Олександра Дубяго, який у 2022 році ходив біля пам’ятника часів окупації з російським прапором. Згодом Служба державної безпеки Латвії припинила порушену проти нього справу.