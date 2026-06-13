Російський політемігрант Ілля Яшин очолив нову опозиційну партію на вигнанні

У Берліні відбувся установчий з’їзд нової політичної партії «Мирні сили Росії», яка, за задумом творців, має представляти інтереси російських опозиціонерів за кордоном. Делегати обрали головою партії Іллю Яшина.

«Ми партію створюємо саме для того, щоб виборювати владу в Росії. І для того, щоб бути суб’єктом міжнародних відносин», – заявив Яшин.

За словами політика, попри створення партії за межами Росії її діяльність у майбутньому має бути перенесена до країни.

Про плани створення нової політичної організації Яшин повідомляв у березні. З’їзд партії відбувся у Берліні 12–13 червня, при цьому перший день заходу відбувся в закритому режимі.

На запитання про джерела фінансування партії Яшин не відповів, заявивши лише, що організацію з’їзду допомогли сплатити кілька прихильників проєкту.

Ілля Яшин у 2022 році був засуджений до восьми з половиною років колонії за антивоєнні виступи за статтею про так звані фейки про російську армію. 1 серпня 2024 року його звільнили і відразу відправили за кордон у рамках обміну ув’язненими між Росією та країнами Заходу. Російська влада передала 16 осіб, натомість отримала вісім росіян, звинувачених у шпигунстві, роботі на спецслужби та кіберзлочинах. Яшин тоді зазначив, що не вважає це обміном, а називає те, що сталося, незаконним видворенням із країни.