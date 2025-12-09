Росія: звільненого торік під час обміну із Заходом опозиціонера Яшина засудили до року і 10 місяців колонії

Суд у столиці Росії Москві заочно засудив російського опозиціонера і колишнього муніципального депутата Іллю Яшина до одного року і 10 місяців колонії за звинуваченням у повторному порушенні порядку діяльності «іноземного агента».

Приводом для кримінальної справи стали пости Яшина у телеграм-каналі у 2024 році без маркування, яке мають робити так звані іноземні агенти. МВС Росії оголосило його у розшук у цій справі у грудні 2024 року.

У вересні Яшин публікував довідку МВС, згідно з якою його як особу без громадянства внесли до списку осіб, яким заборонений в’їзд до Росії.

У ході процесу з’ясувалося, що Яшин, як і раніше, є громадянином Росії і офіційно вважається несудимим, повідомляє російський телеграм-канал «Осторожно, новости».

2022 року Яшина засудили до восьми років колонії за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Приводом для переслідування став стрім, під час якого він говорив про вбивства цивільних жителів у Бучі під час російської окупації.

1 серпня 2024 року Яшина і ще 15 російських і білоруських політв’язнів звільнили в рамках обміну на російських громадян, які відбували покарання в США і країнах Європи. Пресслужба Кремля стверджувала, що Володимир Путін одразу після звільнення підписав укази про їхнє помилування.