У Польщі затримали працівника оборонного підприємства за підозрою в шпигунстві

Польські правоохоронці затримали співробітника одного із оборонних заводів за підозрою в шпигунстві, заявив 29 травня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Ми не лише підписуємо важливі контракти на постачання зброї в рамках програми SAFE, але й забезпечуємо належний захист польської збройової промисловості», – прокоментував він.

За даними Косіняка-Камиша, чоловіка затримали 27 травня на рішенням Познанської районної прокуратури з питань військових справ. Громадянин Польщі працював на одному із заводі, що входить до державної Польської зброярської групи (PGZ). Його звинувачують у шпигунстві на користь іноземної держави. У п’ятницю Познанський районний суд взяв його під варту на три місяці.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) також повідомило про затримання. Відомство уточнило, що підозрюваний – цивільний співробітник однієї з компаній, що входять до складу PGZ. Інших деталей агентство не навело з огляду на інтереси розслідування.

20 травня ABW повідомило, що в Польщі 12 травня затримали трьох громадян країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії.