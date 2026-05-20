У Польщі затримали трьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії

У Польщі 12 травня затримали трьох громадян країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Про це 20 травня повідомило польське Агентство внутрішньої безпеки.

За даними відомства, затримані діяли на користь іноземної спецслужби та передавали їй інформацію. Вони також підозрюються у виготовленні та поширенні пропагандистських та дезінформаційних матеріалів, підготовці до саботажу та підривної діяльності, поширенні символів, що підтримують російську агресію проти України, та публічному схваленні війни.

«Зібрані докази, що вказують на активну участь підозрюваних у збиранні коштів на закупівлю обладнання для російської армії, а також надання пропагандистської підтримки агресії Російської Федерації проти України», – йдеться в повідомленні агентства.

Як стверджується, членів групи навчили диверсійним та підривним завданням, у тому числі поводженню з вогнепальною зброєю та тактиці ведення бойових дій.

Затримані, як зазначається, діяли за дорученням ідентифікованого польськими спецслужбами громадянина Росії, пов’язаного з ФСБ, та здійснювали збирання розвідувальної інформації, зокрема визначали місцезнаходження військ НАТО у Польщі. Ім’я «куратора» не називається. Російська сторона поки що не коментувала твердження Варшави.

Міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк повідомив, що усі затримані – громадяни Польщі віком від 48 до 62 років. Вони відправлені під варту на три місяці.







