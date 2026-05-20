В Австрії колишнього співробітника розвідки визнали винним у шпигунстві на користь Росії

Колишнього співробітника австрійської контррозвідки Еґісто Отта визнали винним у справі про шпигунство на користь Росії, повідомляють міжнародні медіа. Суд у Відні засудив його до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі.

63-річного Отта визнали винним, зокрема у шпигунстві проти Австрії, зловживанні повноваженнями, корупції й розтраті. За одним із епізодів шахрайства він був виправданий. Сам колишній розвідник провину не визнав.

За версією слідства, Отт діяв на користь Росії і був пов’язаний із колишнім топ-менеджером Wirecard Яном Марсалеком, який після краху компанії втік і, як вважають західні спецслужби, перебуває в Росії. У Кремлі раніше заявляли, що не знають подробиць історії довкола Марсалека.

Прокуратура стверджує, що Отт передавав закриту інформацію та допомагав отримувати дані з поліцейських баз.

Процес став однією з найбільших шпигунських справ у сучасній історії Австрії та знову привернув увагу до російської розвідувальної активності в країні, зазначає Reuters.

4 травня Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон ґрата через «ліс антен» на дахах дипломатичних будівель, який міг бути використаний для шпигунства. У Москві пообіцяли «жорстку» відповідь на це рішення.