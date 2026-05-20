Суд у Литві відхилив позов засудженого за шпигунство для Білорусі щодо обміну

Громадянин Литви Мантас Данелюс, засуджений за шпигунство на користь Білорусі, звернувся до литовського суду зі скаргою, вимагаючи розпочати «обмін шпигунами» з Білоруссю. 20 травня Регіональний адміністративний суд відхилив скаргу Данелюса, передає білоруська Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу суду.

У травні минулого року Данелюс звернувся до президента Литви з проханням розпочати його обмін на громадян Литви, ув’язнених у Білорусі. Канцелярія президента відповіла, що розглянула звернення Данелюса.





У скарзі до суду Данелюс вимагав скасувати лист від канцелярії президента, розпочати обмін та стягнути 100 тисяч євро як компенсацію моральної шкоди.

Суд дійшов висновку, що відповідь канцелярії Науседи мала інформаційний характер і не тягнула за собою правових наслідків. Прохання про скасування листа було визнано необґрунтованим.

Суд також зазначив, що ані адміністративні суди, ані Канцелярія президента не мають права ініціювати «обмін шпигунами». Рішення про помилування або обмін може ухвалити президент Литви. Вимоги щодо компенсації також були відхилені.

Раніше Данелюс, який перебуває у в’язниці Правенішкес-2, звертався до президента, Литовської пенітенціарної служби та інших установ з проханням про такий обмін.

Читайте також: У Білорусі громадянина Литви ув’язнили на 15 років за «шпигунство»

Він зазначив, що його адвокат, Повілас Ейгмінас, відмовляється зв’язуватися з іноземними посольствами, оскільки боїться переслідувань з боку Департаменту державної безпеки Литви. У 2025 році агентство ELTA процитувало лист, надісланий йому Данелюсом:

«Я хочу поїхати до Білорусі, але не до в’язниці, а на свободу, тобто обмінятися на громадян Литви, засуджених у Білорусі за шпигунство на користь Литви».

Однак влада рекомендувала засудженому звернутися до Міністерства юстиції, яке відповідає за такі питання.

У вересні 2024 року Вільнюський регіональний суд визнав литовського адвоката Мантаса Данелюса винним у шпигунстві на користь Білорусі та засудив його до дев’яти років ув’язнення.

Данелюс відкидав усі звинувачення, стверджуючи, що жодне з них не було доведене під час суду.