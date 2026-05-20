В окупованому Криму пару засудили за статтями про державну зраду та шпигунство

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму ухвалив вирок парі з Ялти, яку визнали винною у фіксації військової техніки на замовлення українських спецслужб. Про це повідомили в суді та підконтрольній Росії прокуратурі.

Жителя Ялти з російським громадянством засудили до 17 років колонії суворого режиму за статтею про державну зраду, а його партнерку, громадянку України – до 15 років колонії загального режиму за статтею про шпигунство (іноземних громадян не можна звинуватити в держзраді).

За версією слідства, жителі Криму, які виступали проти російського вторгнення в Україну, вступили «в контакт із представником СБУ», після чого чоловік фотографував на його замовлення у Ялті військову техніку, а жінка – кораблі в порту. Імена підсудних на сайті суду були приховані, раніше про їхню справу не повідомлялося. Невідомо, чи визнали вину.

У Росії та на окупованих нею територіях України щороку зростає кількість вироків за статтями про державну зраду та аналогічні злочини. Торік лише за статтею про держзраду засуджені понад 200 людей, виправдувальних вироків за такими статтями не буває.



