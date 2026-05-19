Литва передала ICAO нові докази інцидентів, пов’язаних із білоруськими повітряними кулями біля Вільнюса

Литва надала Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO) додаткові матеріали, що містять докази інцидентів, спричинених запуском контрабандних повітряних куль із Білорусі до Литви, повідомило 18 травня міністерство транспорту та зв'язку Литви, передає BNS.

«Міністерство транспорту звернулося до ICAO та Європейської комісії ще в жовтні минулого року, як тільки розпочалися інтенсивні гібридні атаки. Зараз ми робимо ще один крок – надаємо додаткові докази незаконних дій Білорусі проти Литви, які загрожують безпеці цивільної авіації», – заявило міністерство транспорту та зв’язку Литви.

Зібрані дані підтверджують, що повітряні кулі, запущені з території Білорусі, постійно порушують повітряний простір Литви та становлять реальну загрозу для цивільних літаків та пасажирів, ідеться в заяві міністерства.

Від жовтня 2025 року до травня 2026 року порушення повітряного простору повітряними кулями з Білорусі, що призвели до призупинення роботи аеропорту Вільнюса, відбувалися щонайменше 20 разів.

Міністр транспорту та зв’язку Литви Юрас Томінскас звернувся до ICAO щодо контрабандних повітряних куль у жовтні минулого року, але тоді організація зазначила, що під час розслідування таких інцидентів «потрібно надати конкретні докази». Литва надала їх у лютому 2026 року. Томінскас тоді заявив, що бачить «ознаки того, що буде визнано, що Білорусь здійснює гібридну атаку».

Прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене тоді заявила, що «Литва офіційно звернулася до Міжнародної організації цивільної авіації, надавши зібрані докази систематичних порушень повітряного простору, скоєних із території Білорусі». Прем’єр-міністерка Литви наголосила, що це радше повторювані, ніж поодинокі інциденти, які впливають на литовську цивільну авіацію та становлять загрозу безпеці міжнародної авіації. Вона додала, що Литва очікує чіткої міжнародної оцінки та принципової відповіді на це питання.

Лише торік повітряні кулі з контрабандою порушили розклад понад 300 рейсів у Вільнюському аеропорту, вплинувши на 47 тисяч пасажирів та закривши аеропорт майже на 60 годин.

У жовтні 2025 року кордон із Білоруссю був тимчасово закритий через це (з 29 жовтня до 19 листопада), а в грудні уряд Литви оголосив надзвичайний стан через «гібридну атаку Білорусі». З середини грудня кількість таких інцидентів скоротилася, але такі порушення все одно тривають.

Після візиту до Білорусі представник президента США Джон Коул повідомив, що Олександр Лукашенко пообіцяв припинити запуски повітряних куль, що перевозять контрабанду до Литви. Однак польоти повітряних куль із Білорусі до Литви тривають. Литовські політики розцінюють їх як гібридну атаку з Мінська.

Раніше міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков закликав литовську владу підтримувати «нормальні робочі контакти», «незалежно від ситуації, яка у нас склалася». Він назвав контрабанду «звичайним транснаціональним злочином» за участю поляків та литовців, заперечуючи проти її визначення як гібридної атаки.

Раніше стало відомо, що в Литві на тлі інцидентів з контрабандними метеозондами, запущеними з Білорусі до Литви, було порушено 30 кримінальних справ, підозри висунуті 90 особам.

За оцінками Литовської компанії аеропортів (LTOU), через контрабандне ввезення білоруських метеозондів, які є основною причиною перебоїв у роботі Вільнюського аеропорту, збитки компанії за жовтень та листопад 2025 року склали приблизно 200 тисяч євро.