У Зеленського знають, що треба робити – адвокат українця, обвинуваченого у підриві «Північних потоків»

Україна і дипломатичні служби могли б зробити набагато більше для національних інтересів України й особисто для Сергія Кузнєцова, якого німецькі слідчі звинувачують у підриві газопроводів «Північні потоки», заявив в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live) Микола Катеринчук, адвокат Кузнєцова.

«Я не можу зараз сказати це в етері, але вся інформація в Офісі президента є, що треба робити. Ми намагалися надавати ще при попередньому голові адміністрації (Андрієві Єрмаку - ред.), там був ігнор. Цей голова адміністрації знає цю ситуацію, і я впевнений, що буде якась реакція», – сказав Микола Катеринчук.

На запитання, чому Україна не втрутилася раніше, адвокат відповів: «Бо коли це сталося (підрив газопроводів – ред.), то ставилося питання на пресконференції президенту України, хто це зробив, він сказав, що ми до цього немає ніякого відношення. І так себе веде зараз вся вертикаль. Вони чомусь вважають, що воно якось саме розсмокчеться, але страусина позиція ще нікому не допомагала в таких міжнародних справах, з такими великими геополітичними інтересами і з такими грошима».

За словами адвоката, Сергія Кузнєцова нині тримають під вартою у важких умовах.

«Кузнєцова утримують в карцері для терористів. Хотілося б, щоб на час проведення справи по суті, він перебував або в посольстві України в Берліні, або в нашій консульській установі в Гамбурзі. І це може запропонувати українська держава суду, попросити про це суд. І ми з таким зверненням звертаємось до Офісу президента, до МЗС, щоб вони сприяли цьому процесу», – заначив Катеринчук.

В Офісі президента і в Міністерстві закордонних справ України заяву і пропозицію адвоката поки що не коментували.

1 липня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель висунув офіційне звинувачення громадянину України у справі про підрив газопроводів «Північні потоки». Сергія Кузнєцова звинуватили у нападі на цивільну енергетичну інфраструктуру. Слідство вважає, що він був координатором диверсії. Кузнєцов звинувачення відкидає.

За версією німецьких слідчих, він діяв не приватно, а від імені українських державних органів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона ще не знає «усіх деталей цього процесу», коли його попросили прокоментувати висунення звинувачень Кузнєцову. «Коли отримаємо більше деталей – зможемо відповідно відреагувати», – сказав Зеленський 1 липня на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

Після екстрадиції з Італії українець Сергій Кузнєцов перебуває під вартою в Німеччині з кінця листопада 2025 року в рамках попереднього розслідування. Там його обвинувачують у координації дій екіпажу вітрильного катера, з якого водолази встановили вибухові пристрої на трьох трубопроводах, що входять до складу газопроводу «Північний потік», та участі у їхньому підриві 26 вересня 2022 року.

Кузнєцова заарештували в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Він став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». Кузнєцов заперечує провину.

Восени 2022 року обидва газопроводи «Північний потік» внаслідок вибухів зазнали серйозних пошкоджень – були зруйновані три нитки з чотирьох. Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

Усього слідством встановлено семеро підозрюваних. Одного підозрюваного, українського інструктора з дайвінгу Володимира Журавльова затримали в Польщі восени 2025 року, але країна відмовилася видавати його Німеччині і звільнила з-під арешту.