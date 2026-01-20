Лубінець заявив про порушення прав українця, ув’язненого в Німеччині у справі про «Північні потоки»

Права Сергія Кузнєцова в німецькому ізоляторі «суттєво порушуються», заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 20 січня.

Про це омбудсман повідомив, посилаючись на дані від дружини Кузнєцова, яка нещодавно його відвідала.

«З листопада він не здійснив жодного телефонного дзвінка, попри те, що суд офіційно дозволив йому телефонні контакти. Адміністрація установи досі «технічно» не організувала таку можливість. Зимове взуття, яке було передано й зберігається на складі, Сергію не видають. Питання харчування, попри всі попередні звернення, досі остаточно не вирішене з урахуванням його потреб», – розповів Лубінець.

Він підкреслив, що Кузнєцова утримують у секції для «особливо небезпечних», 23 години на добу він проводить в одиночній камері. Дружина може бачити його лише один раз на місяць, можливості спілкування та доступу до нормальних умов суттєво обмежені. Лубінець зазначив, що в інших секціях ізолятора, за словами дружини, такого рівня ізоляції та тиску немає.

Читайте також: Лубінець відреагував на повідомлення про підпільну школу УПЦ (МП) в Києві

«Такий режим утримання може мати ознаки нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження і потенційно бути розцінений як форма катування, що неприпустимо відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини», – вважає посадовець.

Лубінець звернувся до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, додавши, що готує офіційні листи з детальним переліком зафіксованих порушень до німецьких органів юстиції, пенітенціарної системи та правозахисних інституцій з вимогою невідкладно виправити ситуацію.

Він додав, що наполягатиме на наданні йому можливості особисто відвідати місце утримання Сергія Кузнєцова з моніторинговим візитом. За словами Лубінця, він хоче особисто перевірити умови утримання українського громадянина, поспілкуватися з ним конфіденційно й оцінити, наскільки дотримуються його права.

«Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вимагаю надати мені та моїй делегації безперешкодний доступ до Сергія Кузнєцова і забезпечити приведення умов його утримання у відповідність до стандартів Ради Європи, Європейської конвенції з прав людини та Конвенції ООН проти катувань. Я залишаюся на зв’язку з родиною та адвокатами Сергія і запевняю: ми не залишимо його наодинці з цією ситуацією», – заявив він.





Після екстрадиції з Італії українець Сергій Кузнєцов перебуває під вартою в Німеччині з кінця листопада 2025 року в рамках попереднього розслідування. Там його обвинувачують у координації дій екіпажу вітрильного катера, з якого водолази встановили вибухові пристрої на трьох трубопроводах, що входять до складу газопроводу «Північний потік», та участі у їхньому підриві 26 вересня 2022 року.

Кузнєцова заарештували в серпні 2025 року в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Він став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунули кілька звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину у суді він не визнав.

Восени 2022 року обидва газопроводи «Північний потік» внаслідок вибухів зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох. Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.



