Німеччина: суд відхилив апеляцію українця, якого підозрюють в підриві «Північних потоків»

Федеральна судова палата (BGH) Німеччини відхилила апеляцію громадянина України Сергій К., якого підозрюють у справі про вибухи на газопроводах «Північний потік». Він залишається під вартою.

BGH визнала заперечення, висунуті проти ордера на арешт, непереконливими і підтвердила як вагому підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що підпадає під юрисдикцію генпрокурора, так і підставу для арешту, а саме ризик втечі.

Згідно з рішенням, всупереч твердженням, викладеним у скарзі, загальний функціональний імунітет держслужбовців, що випливає з суверенного імунітету за міжнародним правом, не є перешкодою для притягнення до відповідальності обвинуваченого в разі, якщо він брав участь у диверсії від імені розвідувальної служби іноземної держави. Такий імунітет не поширюється на акти насильства, контрольовані розвідувальною службою.



Німеччина має територіальну юрисдикцію, оскільки трубопроводи, що вийшли з ладу, закінчувалися на її території, додають у BGH



Після екстрадиції з Італії Сергій Кузнєцов перебуває під вартою в Німеччині з кінця листопада 2025 року в рамках попереднього розслідування.

У Німеччині українця обвинувачують в координації дій екіпажу вітрильного катера, з якого водолази встановили вибухові пристрої на трьох трубопроводах, що входять до складу газопроводу «Північний потік», та участі у їхньому підриві 26 вересня 2022 року.

Українця Сергія Кузнєцова заарештували в серпні 2025 року в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Кузнєцов став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». У Німеччині йому висунули кілька звинувачень, у тому числі за статтею про теракт. Провину у суді він не визнав.

Восени 2022 року обидва газопроводи «Північний потік» внаслідок вибухів зазнали серйозних пошкоджень – зруйновано три нитки з чотирьох.

Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.



