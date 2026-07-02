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Підрив «Північного потоку»: німецькі прокурори кажуть, що обвинувачений діяв «від імені українських держорганів»

У заяві, яка містить детальний виклад звинувачень, включаючи ймовірний воєнний злочин, спрямований проти цивільної інфраструктури, німецькі прокурори стверджують, що він був «офіцером української армії»
У заяві, яка містить детальний виклад звинувачень, включаючи ймовірний воєнний злочин, спрямований проти цивільної інфраструктури, німецькі прокурори стверджують, що він був «офіцером української армії»

Німецькі прокурори заявили, що українська держава замовила атаку на газопроводи «Північний потік» у 2022 році.

Як йдеться у пресрелізі прокуратури Німеччини, громадянин України, Сергій К, обвинувачений у підриві газопроводів «Північні потоки», «діючи від імені українських державних органів, розробив план знищення газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», метою було назавжди перекрити постачання газу цими газопроводами та не дати Росії використовувати доходи від продажу природного газу для фінансування своїх військових операцій.

У заяві, яка містить детальний виклад звинувачень, включаючи ймовірний воєнний злочин, спрямований проти цивільної інфраструктури, німецькі прокурори стверджують, що він був «офіцером української армії».

Як повідомлялось, 1 липня німецькі прокурори висунули звинувачення українцю Сергію Кузнєцову, який, як стверджується, очолював групу водолазів у цій операції.

У середу президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона ще не знає «усіх деталей цього процесу», коли його попросили прокоментувати висунення звинувачень Кузнєцову.

«Коли отримаємо більше деталей – зможемо відповідно відреагувати», – сказав Зеленський 1 липня на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

Українська сторона заперечувала наказ про знищення трубопроводів, що раніше дозволяло Росії заробляти мільярди на продажу газу до Німеччини та за її межі.

Після екстрадиції з Італії українець Сергій Кузнєцов перебуває під вартою в Німеччині з кінця листопада 2025 року в рамках попереднього розслідування. Там його обвинувачують у координації дій екіпажу вітрильного катера, з якого водолази встановили вибухові пристрої на трьох трубопроводах, що входять до складу газопроводу «Північний потік», та участі у їхньому підриві 26 вересня 2022 року.

Кузнєцова заарештували в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Він став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». Кузнєцов заперечує провину.

Восени 2022 року обидва газопроводи «Північний потік» внаслідок вибухів зазнали серйозних пошкоджень – були зруйновані три нитки з чотирьох. Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

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Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

Усього слідством встановлено семеро підозрюваних. Одного підозрюваного, українського інструктора з дайвінгу Володимира Журавльова затримали в Польщі восени 2025 року, але країна відмовилася видавати його Німеччині і звільнила з-під арешту.

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