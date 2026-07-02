Підрив «Північного потоку»: німецькі прокурори кажуть, що обвинувачений діяв «від імені українських держорганів»

Німецькі прокурори заявили, що українська держава замовила атаку на газопроводи «Північний потік» у 2022 році.

Як йдеться у пресрелізі прокуратури Німеччини, громадянин України, Сергій К, обвинувачений у підриві газопроводів «Північні потоки», «діючи від імені українських державних органів, розробив план знищення газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», метою було назавжди перекрити постачання газу цими газопроводами та не дати Росії використовувати доходи від продажу природного газу для фінансування своїх військових операцій.

У заяві, яка містить детальний виклад звинувачень, включаючи ймовірний воєнний злочин, спрямований проти цивільної інфраструктури, німецькі прокурори стверджують, що він був «офіцером української армії».

Як повідомлялось, 1 липня німецькі прокурори висунули звинувачення українцю Сергію Кузнєцову, який, як стверджується, очолював групу водолазів у цій операції.



У середу президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона ще не знає «усіх деталей цього процесу», коли його попросили прокоментувати висунення звинувачень Кузнєцову.

«Коли отримаємо більше деталей – зможемо відповідно відреагувати», – сказав Зеленський 1 липня на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

Українська сторона заперечувала наказ про знищення трубопроводів, що раніше дозволяло Росії заробляти мільярди на продажу газу до Німеччини та за її межі.

Після екстрадиції з Італії українець Сергій Кузнєцов перебуває під вартою в Німеччині з кінця листопада 2025 року в рамках попереднього розслідування. Там його обвинувачують у координації дій екіпажу вітрильного катера, з якого водолази встановили вибухові пристрої на трьох трубопроводах, що входять до складу газопроводу «Північний потік», та участі у їхньому підриві 26 вересня 2022 року.

Кузнєцова заарештували в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Він став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». Кузнєцов заперечує провину.

Восени 2022 року обидва газопроводи «Північний потік» внаслідок вибухів зазнали серйозних пошкоджень – були зруйновані три нитки з чотирьох. Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

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Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

Усього слідством встановлено семеро підозрюваних. Одного підозрюваного, українського інструктора з дайвінгу Володимира Журавльова затримали в Польщі восени 2025 року, але країна відмовилася видавати його Німеччині і звільнила з-під арешту.