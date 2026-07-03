Підірвав за наказом? Невідомі деталі спецоперації: кого покарають за «Північний потік»

Це Україна замовила атаку на газопроводи «Північний потік» у 2022 році, заявили німецькі прокурори.

За даними прокуратури Німеччини, громадянин України, Сергій К., якого обвинувачують у підриві газопроводів «Північний потік», діяв від імені українських державних органів. Він розробив план знищення газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», стверджують прокурори. Заявлена мета – не дати Росії використовувати звідти доходи для фінансування війни.

1 липня німецькі прокурори висунули звинувачення українцю Сергію Кузнєцову, який, як стверджується, очолював групу водолазів у цій операції.

Раніше адвокати Кузнецова розповідали, що він перебуває в гамбурзькому слідчому ізоляторі у відділенні для підозрюваних у тероризмі і хотів би бачити більше підтримки від держави. Кузнєцов заперечує провину.

У листопаді 2023 року американське видання The Washington Post і німецьке Der Spiegel оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що координувати спецоперацію міг український офіцер Роман Червінський. Сам він заперечував причетність до диверсії.

Згодом європейські слідчі заявили про український слід. Так, в Польщі затримали Володимира Журавльова (ця країна відмовилася видавати його Німеччині і звільнила з-під арешту), а в Італії – Сергія Кузнецова.

Усього слідством було встановлено семеро підозрюваних.

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Роман Червінський, контррозвідник, колишній співробітник Головного управління розвідки розповів Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що особисто знає Сергія і підтвердив, що той перебуває у в камері без вікон, де температура доходить до 40 градусів.

Також Роман нарікає на відстороненість України у захисті Сергія Кузнєцова: «Тут мають працювати адвокати і юристи. Якби Україна вчасно зайняла позицію в цій справі, то я думаю, що ми би мали гарні результати на сьогодні. Проте зараз, як виявилось несподівано, йому пред'явили обвинувачення, хоча про це було відомо вже майже рік після його затримання, що його підозрюють в цьому питанні. І Україна ніяким чином юридично до цього не долучалася».

1 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона ще не знає «усіх деталей цього процесу», коли його попросили прокоментувати висунення звинувачень Кузнєцову: «Коли отримаємо більше деталей – зможемо відповідно відреагувати».

Українська влада і військова розвідка раніше заперечували причетність до підриву «Північного потоку».

Восени 2022 року обидва газопроводи «Північний потік» внаслідок вибухів зазнали серйозних пошкоджень – були зруйновані три нитки з чотирьох. Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.



