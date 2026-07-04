Зв’язки з Путіним. Хто везе банани до Росії та як у вантажах знаходять кокаїн (розслідування)

Одного ранку наприкінці серпня минулого року контейнеровоз Cool Emerald повільно зайшов до порту Санкт-Петербурга, де на березі на нього вже чекали співробітники митниці та Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Як стверджувалося, закордонні колеги повідомили російській владі, що в партії бананів з Еквадору можуть бути заховані наркотики. І справді, за словами російських правоохоронців, було виявлено кілька тисяч щільно спресованих брикетів із білим порошком: експертиза нібито встановила, що це близько 1,5 метричних тонни кокаїну, вартість якого на чорному ринку становить приблизно 20 мільярдів рублів (257 мільйонів американських доларів).

Для російської митниці це стало рекордною партією вилучених наркотиків. Для зареєстрованої на Кіпрі компанії Cool Carriers , комерційного оператора судна Cool Emerald, це був один із кількох випадків за останні роки, коли одне з десятків суден її флоту, як стверджується, використовували для перевезення наркотиків.

Серед них: у жовтні 2023 року британська влада заявила, що виявила 137 кілограмів кокаїну, прикріпленого до корпусу судна Cool Express. 2024 року митниця Санкт-Петербурга повідомила, що знайшла на тому самому судні 60 кілограмів кокаїну. В серпні того ж року, як стверджується, з судна Cool Express біля берегів Данії було скинуто понад 575 кілограмів кокаїну.

Cool Carriers «не має жодного стосунку до торгівлі наркотиками й рішуче засуджує вживання та розповсюдження наркотичних речовин, заявив представник компанії в електронній відповіді на запитання «Системи», російського розслідувального проєкту Радіо Свобода. «Компанія не є об’єктом розслідування в жодній юрисдикції, і представники слідчих органів до неї не зверталися», – зазначив він.

Cool Carriers є «найбільшим у світі оператором рефрижераторних суден», зазначив представник компанії. За його словами, компанія перевозить швидкопсувні товари до країн на кількох континентах, а Санкт-Петербург «не є одним із ключових портів у маршрутах наших суден».

Оточення Путіна

Генеральним директором і власником компанії є Михайло Ганюшин, який живе на Кіпрі й раніше працював у судноплавній галузі Санкт-Петербурга.

Одним із портових агентів Cool Carriers у Санкт-Петербурзі є компанія Baltic Shipping, заснована у 1999 році. Згідно з російським реєстром юридичних осіб, її початковими акціонерами були Ганюшин і Володимир Борисенко. Ганюшин вийшов зі складу власників Baltic Shipping у 2023 році, і нині компанія повністю належить 63-річному Борисенку – випускнику тієї самої морської академії Санкт-Петербурга, яку закінчив і 53-річний Ганюшин.

Розслідування «Системи» встановило, що і Ганюшин, і Борисенко мають зв’язки з соратниками та союзниками Путіна із Санкт-Петербурга – міста, де президент Росії вперше отримав владні повноваження, працюючи на початку 1990-х років заступником мера та очолюючи міський комітет із зовнішніх економічних зв’язків.

Серед цих зв’язків – контакт Борисенка з бізнесменом Олегом Рудновим, давнім другом і соратником Путіна, який помер у 2015 році. У 2004 році Борисенко і Руднов увійшли до шістки засновників об’єднання власників у житловому комплексі HappyJarvi поблизу Санкт-Петербурга.

Борисенко та Ганюшин також можуть бути пов’язані з іншим давнім знайомим Путіна – Іллею Клебановим – через компанію «МГС-Терминал». Це термінал у порту Санкт-Петербурга, який, за словами його директора у 2024 році, обробляв більшість бананів, спожитих у Росії, а також значну частину бананів, які далі відправляли до інших країн регіону.

У 2025 році Росія імпортувала близько 1,4 мільйона тонн бананів. Із них приблизно 1,24 мільйона тонн надійшли через порт Санкт-Петербурга.

Директор «МГС-Терминал» Володимир Бурлев у інтерв’ю в 2024 році заявив, що головним клієнтом термінала була компанія Baltic Shipping, на яку, за його словами, припадали дві третини бананів, що надходили на ринок, ймовірно, маючи на увазі російський ринок.

Станом на кінець 2025 року Ганюшин і Борисенко входили до ради директорів «МГС-Терминал», компанія частково належала спадкоємцям Дмитра Кожарського – петербурзького бізнесмена, який жив у тому самому багатоквартирному будинку, що й кілька соратників Путіна. Кожарський, який помер у 2022 році, був бізнес-партнером Клебанова в компанії рибної галузі, а також, за повідомленнями, його давнім другом. Представник Cool Carriers заявив, що Ганюшин більше не входить до ради директорів.

У 1990-х роках Клебанов очолював підприємство оборонної промисловості в Санкт-Петербурзі й отримав схвальні відгуки від Путіна, коли майбутній президент обіймав посаду заступника мера. Коли Путін у 2000 році став президентом, Клебанов був віцепрем’єр-міністром. Путін призначив його керівником комісії, створеної для реагування на катастрофу атомного підводного човна «Курськ», який затонув у серпні того року. Клебанов, якому нині 75 років, залишив уряд у 2003 році, а до 2011 року був представником президента Росії у Північно-Західному федеральному окрузі, до якого входить Санкт-Петербург.

Представник Cool Carriers заявив, що ««МГС-Терминал», який спеціалізується на розвантаженні та зберіганні рефрижераторних вантажів, використовується для розвантаження фруктових вантажів із суден Cool Carriers, що прямують до Санкт-Петербурга».

За його словами, Ганюшин увійшов до ради директорів термінала «як незалежний невиконавчий директор на безоплатній основі», щоб «забезпечити безперебійну … роботу», але згодом залишив цю посаду. Представник також заявив, що Ганюшин і Клебанов «не знайомі».

Ані Ганюшин, ані Cool Carriers не є акціонерами «МГС-Терминал», заявив представник Cool Carriers. «МГС-Терминал» не відповів на запит про коментар.

«Система» також виявила свідчення, що вказують на можливі зв’язки з деякими соратниками Путіна, які разом із ним у 1990-х роках заснували дачний кооператив «Озеро» поблизу Санкт-Петербурга. Серед них – брати Андрій і Сергій Фурсенки, а також банкір-мільярдер Юрій Ковальчук, який залишається одним із найближчих довірених осіб Путіна.

Ковальчука вважають основним власником банку «Росія», а Андрій Фурсенко – багаторічний помічник Путіна та колишній міністр освіти й науки – раніше був співвласником цього банку. Сергій Фурсенко з 2013 до 2019 року входив до ради директорів «Газпром нефть» – нафтового підрозділу державного газового гіганта «Газпром».

На запитання «Системи», чи веде Cool Carriers бізнес із «Газпром нефть» або будь-якою іншою російською державною компанією, представник відповів: «Категорично ні».

Ані Борисенко, ані Baltic Shipping не відповіли на запити «Системи» про коментар. Представник Cool Carriers заявив, що Борисенко не має стосунку до компанії, і хоча в минулому Борисенко та Ганюшин співпрацювали в кількох проєктах, пов’язаних із судноплавством, зараз вони «не мають спільних проєктів».

Центр наркотрафіку

Невдовзі після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Санкт-Петербург став одним із головних центрів наркотрафіку: у 1992 році колумбійський картель «Калі» почав використовувати великий петербурзький порт на Балтійському морі як транзитний пункт для постачання кокаїну до Європи.

Путін, який багато років служив у КДБ, пережив низку корупційних звинувачень і скандалів під час роботи у 1991–1996 роках на ключовій посаді у сфері торгівлі Санкт-Петербурга. В одному з таких випадків силовики під керівництвом іншого колишнього співробітника КДБ вилучили понад тонну кокаїну, захованого в банках із м’ясними консервами. Однак наркотики зникли, а судового процесу в Росії так і не відбулося.

Протягом багатьох років у сфері імпорту бананів домінував Володимир Кехман – фруктовий магнат, який став відомим як «банановий король». У 2010 році він заперечив свою причетність після того, як у порту Санкт-Петербурга на судні, зафрахтованому його компанією JFC, виявили 120 кілограмів кокаїну. У 2015 році JFC визнали банкрутом.

В інтерв’ю незалежному російському телеканалу «Дождь» у 2011 році Кехман припустив, що перевезення наркотиків на суднах, які транспортують банани, є доволі поширеним явищем, однак відповідальність за це переважно несуть екіпажі, а не власники суден чи вантажів.

У відповіді на запитання «Системи» представник Cool Carriers заявив, що компанія «не володіє і не управляє жодним із суден, які згадувалися в медіа у зв’язку з контрабандою наркотиків».

За його словами, Cool Carriers «є комерційним оператором суден і не бере участі в їхній повсякденній експлуатації, – сказав він. – Операційний контроль, зокрема найм і управління екіпажами, завантаження та розвантаження, повністю належить стороннім власникам, і Cool Carriers не бере участі в ухваленні цих рішень».

«Загальновідомо, що південноамериканські картелі активно намагаються проникнути на комерційні судна або отримати до них доступ під час завантаження в місцевих портах, використовуючи їх для перевезення наркотиків», – заявив представник компанії.

«Угруповання шукають і знаходять слабкі місця, підкуповуючи, залякуючи та завдаючи шкоди людям, які працюють у цій галузі, а також переходячи з однієї юрисдикції та порту відправлення до іншого, щоб зменшити ризик викриття службами безпеки».

Адаптував цей текст Стів Ґаттерман на основі оригінального російськомовного матеріалу «Системи».