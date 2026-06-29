ППО для доньки Путіна. Одну з систем С-400 поставили біля фонду, який очолює Катерина Тихонова

У Москві, схоже, формується нове кільце протиповітряної оборони – не з комплексів «Панцир» для протидії безпілотникам, а із зенітно-ракетних комплексів С-400, які мають випередити можливу появу в України власних балістичних ракет.

Російська редакція Радіо Свобода виявила ще одну позицію С-400 менш ніж за 10 кілометрів від Кремля – поруч із Московським державним університетом (МДУ) на Воробйових горах, на території Інноваційного науково-технологічного центру, головного проєкту фонду «Іннопрактика», який очолює донька Володимира Путіна Катерина Тихонова.

На нещодавньому Міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі Катерина Тихонова, молодша з двох дочок Путіна від його колишньої дружини Людмили, по відеозв’язку розповідала про інноваційні залізничні колеса та пігулки, які мають замінити імпортні ліки.

Петербурзький міжнародний економічний форум відбувався на тлі удару українських безпілотників, яким вдалося уразити порт Санкт-Петербурга та базу Військово-морського флоту в Кронштадті.

Тихонова очолює фонд «Іннопрактика», за сприяння якого в Москві на Воробйових горах будується Інноваційний науково-технологічний центр МДУ.

Деякі його «кластери» вже активно працюють, інші ще добудовують. А зовсім нещодавно, у середині травня, на території центру, буквально за 300 метрів від будівлі Ломоносовського корпусу МДУ, де розташований головний офіс «Іннопрактики», з’явився прямокутний забетонований майданчик, а згодом – пускові установки С-300/400 та універсальна мобільна вежа 40В6МР – складова цих систем ППО, призначена для розширення їхніх можливостей із виявлення та супроводу маловисотних цілей.

Розмір має значення

Будівництво цього майданчика можна простежити на супутникових знімках. Його форма та розмір (близько 4,5 га) повністю збігаються з іншими подібними об'єктами в Москві, про які раніше розповідало Радіо Свобода, зокрема з майданчиком у парку «Москворецький» у московському районі Кунцево, про який Радіо Свобода писало 24 червня.

На сайті Інноваційного науково-технологічного центру розміщена ілюстративна схема його «кластерів», однак замість майданчика для С-400 на ній зображений абстрактний сквер.

Через те, що будівництво цієї позиції завершилося зовсім нещодавно, вона ще не потрапила ні до «Яндекс.Панорам», ні на фотографії користувачів соцмереж. Водночас можна з упевненістю стверджувати, що навколо центру Москви російські військові споруджують ще одне «кільце» – цього разу не з «Панцирів», призначених для протидії безпілотникам, а із зенітно-ракетних комплексів С-400. Майданчик ППО поруч з «Іннопрактикою» Катерини Тихонової став найближчою такою позицією до Кремля – звідти до нього менше ніж 9 кілометрів.

Можливо, таким чином Росія готується до розширення далекобійних можливостей України: 24 червня у Києві заявили про створення одразу двох власних балістичних ракет. Одна призначена для ударів по цілях поблизу лінії фронту, інша – для ураження об'єктів далеко в тилу. Компанія Fire Point, яка розробила ці ракети, обіцяє порівняно низьку вартість і швидкий початок виробництва. 20 червня президент України Володимир Зеленський написав у Telegram, що ЗСУ випробували нові модернізовані безпілотники, здатні уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів.

Усе найкраще – дітям

Розміщення позиції ЗРК С-400 поблизу МДУ має не лише символічне, а й географічне значення: це місце не випадково називається «Воробйові гори» й розташоване на природній височині, що дає змогу радарам раніше виявляти цілі.

З іншого боку, Путін уже не вперше приділяє особливу увагу захисту об'єктів, пов'язаних із його родиною. Навколо президентської резиденції на Валдаї, де Аліна Кабаєва часто буває разом із їхніми синами, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну спорудили понад 25 позицій ППО, зокрема одну, оснащену зенітно-ракетними комплексами С-300/400.

Як повідомило вранці минулої п'ятниці видання «Агентство», у районі валдайської резиденції Путіна та Кабаєвої перекрили ділянку траси М-11. Пізніше того ж дня стало відомо, що до аеродрому «Хотилово» прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко, який зустрівся з Путіним у його резиденції на Валдаї. Раніше Радіо Свобода розповідало про «особисту авіабазу» Путіна неподалік Валдая – аеродром «Хотилово», від якого до президентської резиденції прокладена спеціально збудована залізнична гілка. Близько першої години дня за московським часом перекриття було зняте.

Тим часом у ніч на минулу п'ятницю, як стверджує мер Москви Сергій Собянін, столиця знову зазнала масованої атаки щонайменше 50-ма українськими безпілотниками. За словами мера, усі вони були збиті, однак через «падіння уламків» довелося залучити до роботи «фахівців екстрених служб». Незалежних підтверджень цієї інформації або фотографій і відео очевидців із наслідками падіння безпілотників чи їхніх уламків наразі немає.