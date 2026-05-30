«Освічені європейці»: дітей Путіна й Кабаєвої виховують іноземні гувернантки (розслідування)

Світлана Осіпова

Очільник Росії Володимир Путін і його ймовірна партнерка Аліна Кабаєва найняли щонайменше 20 іноземних гувернанток, репетиторів та інших доглядальників для виховання двох хлопчиків, яких вважають їхніми синами. Більшість із них – вихідці із країн Заходу, зокрема кілька громадян держав НАТО, що перебувають у глибокому конфлікті з Москвою через війну проти України.

За документами й листуванням, які вивчила «Система», російський розслідувальний підрозділ Радіо Свобода, родина витрачала сотні тисяч доларів на рік на помічників, які доглядали за дітьми і навчали їх англійської та німецької мов.

Архів охоплює період із 2017-го до початку 2026 року й містить широкий спектр матеріалів, пов’язаних із пошуком, наймом і роботою вихователів: контракти, електронні листи, фотографії та звіти іноземців про їхню щоденну роботу з дітьми.

Ці матеріали дають детальне уявлення про один із аспектів вкрай секретного сімейного життя Путіна та Кабаєвої, олімпійської чемпіонки 2004 року з художньої гімнастики, яку давно називають його партнеркою та матір’ю Івана, народженого у 2015 році, та Володимира, народженого у 2019 році.

73-річний Володимир Путін має двох дорослих доньок від колишньої дружини Людмили, з якою розлучився у 2014 році. Ані він, ані 43-річна Аліна Кабаєва не підтверджували, що перебувають у стосунках або мають спільних дітей, а Кремль ретельно приховує приватне життя Путіна.

Путін подає війну Росії проти України як частину цивілізаційної боротьби та захисту від того, що, за його твердженням, є спробами НАТО та так званого «колективного Заходу» ослабити або знищити Росію та нав’язати свою волю світу.

Перебуваючи при владі із 1999 року як президент та прем’єр-міністр, Путін регулярно виступає з нападками на Вашингтон, Захід і НАТО. Останніми роками російська державна пропаганда демонізує Британію та Європейський Союз, а високопосадовці, включно з Путіним, зневажливо говорять про так званих «англосаксів».

Невдовзі після початку масштабного вторгнення РФ до України Путін розкритикував представників російської еліти, які, за його словами, «ментально знаходяться» на Заході, заявивши, що противники Росії використають їх, щоб «завдати максимальної шкоди нашому народу», а потім відкинуть.

Виховання «освічених європейців»

Проте згідно з матеріалами, оглянутими «Системою», одним із завдань іноземців, найнятих для виховання хлопчиків, є довести їхню англійську та німецьку до рівня «освічених європейців» шляхом повного мовного занурення.

Найбільше працівників було з Німеччини, за нею йшла Південна Африка, а інші прибули з таких країн, як Велика Британія, Нова Зеландія, Австрія, Ірландія та Боснія і Герцеговина.

Німеччина та Велика Британія є членами НАТО й одними з найактивніших союзників України у війні, яке веде проти неї Росія. Як і Німеччина, Австрія та Ірландія входять до ЄС. Південна Африка є членом групи БРІКС разом із Росією, Китаєм, Іраном і ще шістьма іншими країнами.

«Система» знайшла лише одну згадку про російську працівницю – жінку, яку найняли навчати Івана музики та знайомити його з творчістю Сергія Прокоф’єва й Миколи Римського-Корсакова.

Однак разом із акцентом на західні мови існували й суворі обмеження, покликані не допустити, щоб хлопчики дізнавалися про секс, гендер чи ЛГБТ-спільноту – питання, котрі Путін, який неодноразово висміював «гендерні свободи» та підписав закони, які суттєво обмежують права ЛГБТ, часто пов’язував із Європою та Заходом.

Контракти, з якими ознайомилася «Система», забороняють вихователям «нав’язувати свої релігійні, політичні чи ідеологічні погляди», обговорювати сексуальні теми без попереднього дозволу й окремо наголошують: « За жодних обставин не торкатися тем, пов’язаних із ЛГБТ ».

Іноземцям також обмежували свободу пересування. Матеріали свідчать, що більшість часу вони працювали в закритій президентській резиденції на Валдаї – приблизно посередині між Москвою та Санкт-Петербургом, де Путін часто проводить час.

Є також свідчення перебування в чорноморському курортному місті Сочі, де розташована ще одна резиденція Путіна – «Бочаров ручей». Але, як з’ясувала «Система» у розслідуванні 2025 року, Путін майже припинив користуватися цією резиденцією з минулого року після того, як українські атаки дронів на території Росії почастішали.

У квітні Російська служба Радіо Свобода повідомила, що навколо резиденції на Валдаї розгорнули 27 систем ППО, багато з яких – ракетні комплекси «Панцир-С1».

З листування 2022 року випливає, що 58-річній викладачці англійської мови, яка виросла в Канаді та має ірландський і британський паспорти, заборонили їздити до міста за покупками чи «відвідувати різні громадські місця» у вільний час. «Підготуйте список речей, які вам потрібні, і ми придбаємо їх та передамо вам після обробки засобами безпеки», – повідомили їй.

Найманий персонал проходив ретельні й регулярні медичні огляди, а робочі графіки за 2018 рік містять ознаки періодичного карантину, ще до початку пандемії COVID-19.

Серед інших обмежень вихователям забороняли говорити зі сторонніми про свою роботу або публікувати інформацію в соцмережах, свідчать документи. Вони також показують, що репетитори, гувернантки та інші працівники були зобов’язані подавати детальні щоденні звіти про роботу із хлопчиками.

Ні Путін, ні Кабаєва не згадуються в контрактах чи інших документах. Але є достатньо доказів того, що саме вони є «сім’єю», «батьками» та «працедавцями», про яких неодноразово згадується в матеріалах, зокрема згадки старшого хлопчика Івана та «маленького», чий вік відповідає віку двох імовірних братів.

Ретельна перевірка

«Система» також провела ретельну перевірку матеріалів: журналісти аналізували фотографії, дописи в соцмережах, авіаперельоти та іншу відкриту інформацію як про іноземців, так і про людей із оточення Путіна та Кабаєвої, які займалися їхнім наймом.

Берлінський Центр даних і досліджень (DARC) – незалежна експертна група, що підтримує журналістські розслідування – заявив, що часові позначки та інші характеристики документів, переданих «Системі», не мають ознак фальсифікації чи інших підозрілих деталей. Водночас експерти зазначили, що абсолютно підтвердити їхню автентичність складно.

Родина почала шукати помічників за кордоном у 2017 році, коли Іванові виповнилося два роки. Уже у 2018-му в його розкладі були англійська, німецька та музика. Згідно з документами, було найнято іноземку, яка навчала малюка англійської та доглядала за ним як няня.

Радіо Свобода знає імена найманих працівників із копій паспортів та інших документів і листування, але не розкриває їх задля захисту приватності.

Як правило, на родину одночасно працювали від чотирьох до шести іноземних доглядальників. Деякі виконували кілька ролей – наприклад, викладали англійську й німецьку, а інші змінювали одне одного позмінно.

Листування, яке вивчила «Система», містить і побутові подробиці, зокрема суперечку з однією гувернанткою щодо того, чи достатньо добре вона помила Івана після туалету в листопаді 2018 року.

Попри публічну ворожість російської влади до Заходу та заклики не наслідувати західні традиції, один зі звітів викладачки англійської, який бачила «Система», свідчить, що у грудні 2018 року Іван зробив різдвяну листівку для «мами й тата» із Санта-Клаусом, хоча православне Різдво в Росії святкують у січні і його символом є Дід Мороз.

Зарплати іноземних працівників суттєво різнилися й із часом зростали: одна доглядальниця у 2019 році отримувала 1400 євро на місяць, тоді як деякі зарплати сягали 7000 євро – більш ніж у шість разів вище за середню місячну зарплату в Росії у 2025 році.

«Абсолютна обачливість, лояльність, мовчання й покора»

Контракти свідчать, що кожному працівнику надавали кімнату в апартаментах або готельному номері. При цьому зазначалося, що житло, можливо, доведеться ділити з іншою людиною, хоча кожному гарантували окрему спальню та ванну кімнату з душем.

Документи також показують, що деяких працівників звільняли до завершення контракту, інші йшли самі, а кілька потенційних кандидатів після співбесід і перевірок у Москві чи Санкт-Петербурзі відправляли назад додому.

34-річна австрійка, яка ретельно готувалася до роботи з чотирирічним хлопчиком і його занурення в німецьку мову, зрештою розчарувалася. Після приїзду в липні 2019 року вона спершу жила в п’ятизіркових готелях, як і було обіцяно, але згодом опинилася «посеред нічого» в невеликому селі поблизу Валдая. Про це вона написала потенційним роботодавцям після того, як ті повідомили їй електронною поштою, що вона «не підходить» для цієї роботи. У розмові з «Системою» через кілька років жінка сказала, що все листування щодо вакансії велося в умовах суворої секретності, а їй так і не повідомили, на кого саме вона працюватиме.

Архів матеріалів свідчить, що пошуком, наймом і фінансовими домовленостями з чоловіками та жінками, яких залучали до виховання й навчання хлопчиків, переважно займалися двоюрідні сестри Кабаєвої – Олеся Федіна та Катерина Головачова.

Ні Федіна, ні Головачова не відповіли на запитання, надіслані «Системою». Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков і представник Кабаєвої також проігнорували запити про коментар.

«Система» також звернулася по коментар до кількох людей, яких, згідно з документами, наймали для догляду за двома хлопчиками. Одна з жінок підтвердила, що три місяці працювала гувернанткою в Росії, але їй ніколи не казали, на кого саме вона працює.

«Ми отримували накази й інформацію лише через помічників родини», – сказала вона «Системі», додавши, що від працівників очікували «абсолютної обачливості, лояльності, мовчання й покори» .

Вона назвала свій короткий досвід роботи «винятковим» і сказала, що родина завжди поводилася чесно та була «дуже щедрою», але припустила, що спілкування з помічниками було одностороннім.

« Я була лише людиною, яка отримувала команди й накази », – сказала вона.

Матеріал адаптований Стівом Ґаттерманом з оригінального російськомовного розслідування «Системи».