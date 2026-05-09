Навколо Москви будують ще одне кільце ППО, а резиденцію Путіна на Валдаї заблюрили на карті «Яндекса»

Навколо російської столиці Москви поступово споруджують ще одне кільце з позицій ППО, насамперед із зенітно-ракетних комплексів «Панцир» на вежах. Російська служба Радіо Свобода з’ясувала це за допомогою OSINT-ентузіастів, вивчаючи супутникові знімки московського регіону і сусідніх областей РФ.

На першу вежу нового «кільця» журналісти натрапили 16 лютого, коли їм вдалося геолокувати фото сліду від ракети ППО під Каширою.

На даний час кількість систем ППО, яким оточили столицю Росії від 2023 року, перевищила 100 одиниць, випливає з інтерактивної карти Радіо Свобода.

Водночас, як виявили журналісти, незадовго до 9 травня резиденцію російського лідера Володимира Путіна на Валдаї заблюрили на «Яндекс.Картах». Раніше «Яндекс» блюрив на супутниковій карті лише військові об’єкти і підприємства військово-промислового комплексу Росії.

Раніше Російська служба Радіо Свобода з’ясувала, що за кілька років валдайську резиденцію Путіна, де багато часу проводить його ймовірна супутниця Аліна Кабаєва з їхніми синами, оточили більш як 25 системами ППО.

У Кремлі 7 травня заявили, що президента РФ Володимира Путіна охороняють так само ретельно, як і голів держав у всьому світі, але додаткові заходи безпеки запроваджують до 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги у Другій світовій війні в Європі.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив повідомлення західних ЗМІ, які, посилаючись на неназване європейське розвідувальне агентство, повідомляли, що Кремль різко посилив безпеку довкола Путіна через побоювання щодо перевороту або замаху на нього.