Суд у Польщі виніс вирок емігранту з Росії Рогову та його дружині за співпрацю з російською ФСБ

У Польщі районний суд міста Сосновець засудив колишнього координатора організації «Відкритої Росії» Ігоря Рогова до семи років позбавлення волі, а його дружину Ірину – до три років. Про це повідомляють польські медіа, називаючи засуджених «Ігор та Ірина Р.».

Фігурантів визнали винними в участі в діяльності ФСБ та створенні безпосередньої загрози життю та здоров’ю багатьох людей.

Оскільки Рогови чекали на вирок під вартою, Ігор має вийти на волю через п’ять років, а Ірина – через півтора роки, зазначає російське видання «Вот так».

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За даними слідства, Рогов співпрацював із ФСБ із лютого по серпень 2022 року. Польська прокуратура з’ясувала, що зібрані дані він передавав дружині на зашифрованому електронному носії, а вона мала переправити їх до ФСБ.

Крім того, за версією звинувачення, в липні 2024 року Рогов разом із двома українцями та ще одним росіянином брав участь у відправці та організації отримання кур’єрської посилки з вибухівкою. Посилку знайшли на складі кур’єрської компанії у Лодзинському воєводстві Польщі. Її відправила громадянка України Крістіна С., яку в серпні 2025 року польський суд визнав винною.

Рогов у листопаді 2025 року зізнався, що працював на ФСБ, але розповів, що російські силовики чинили на нього тиск. За його словами, вже після від’їзду до Польщі російські спецслужби погрожували відправити його батька на війну в Україну.