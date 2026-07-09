Італія висилає двох російських військових аташе через шпигунську діяльність – голова МЗС

Уряд Італії вирішив вислати двох військових аташе з посольства Росії, «відповідальних за шпигунську діяльність», заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні 9 липня.

За його словами, відповідну діяльність виявила в ході розслідування Римська прокуратура.

«Генеральний секретар МЗС справ щойно повідомив російського посла в Римі, що Іван Петрович Горбачов та Михайло Васильович Астахов повинні залишити Рим протягом трьох днів», – повідомив дипломат.

Таяні зазначив, Москва продовжує використовувати «свою гібридну зброю для нападів на Захід та Італію». Він назвав це неприйнятним втручанням в роботу італійських інституцій і національну безпеку.

Міністерство закордонних справ Росії наразі не коментувало заяву Таяні.

7 липня стало відомо, що в Римі заарештували двох чоловіків у справі про передачу секретних відомостей російській розвідці.