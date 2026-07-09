В ОГП заявили, що причетність України до підриву «Північний потоків» не встановлена слідством

Причетність України до підриву газопроводів «Північні потоки» не встановлено, заявили 9 липня в Офісі генерального прокурора України, який опрацьовував інформацію щодо підриву «Nord Stream 1» і «Nord Stream 2» у межах розслідування кримінального провадження за фактом ведення Росією агресивної війни.

«У межах цього провадження українськими правоохоронними органами проводяться необхідні слідчі й інші процесуальні дії, зокрема допити свідків й отримання інформації, що має значення для встановлення обставин події. За результатами вже проведеної роботи й отриманої інформації, на даний час, не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення цих протиправних дій держави Україна, її уповноважених органів чи посадових осіб, а також про надання ними від імені України будь-яких наказів, доручень, розпоряджень або вказівок щодо вчинення підриву зазначених газопроводів», – заявили в ОГП.

Там додали, що дослідження цих обставин ще не завершене, триває збір необхідних доказів і їх дослідження.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що взяли до уваги повідомлення Федеральної прокуратури Німеччини про висунення обвинувачення у справі щодо підриву «Північних потоків» громадянинові України.

«Наголошуємо: висунення обвинувачення є процесуальним рішенням сторони обвинувачення і не є встановленням вини особи чи остаточною оцінкою обставин кримінального провадження. Вина особи у вчиненні злочину підтверджується виключно вироком суду, який набрав законної сили, постановленим за результатами всебічного дослідження всіх здобутих доказів з дотриманням прав і процесуальних гарантів усіх учасників кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

В ОГП додали, що продовжують взаємодію з відповідними німецькими органами, зокрема, на їхній запит «здійснюються необхідні слідчі й процесуальні дії». Що це за дії в Офісі генпрокурора не уточнюють.

«Крім того, відомості за фактом підриву газопроводів «Nord Stream 1» та «Nord Stream 2» внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У межах зазначеного кримінального провадження до відповідних органів Німеччини буде направлено запит про створення спільної слідчої групи з метою оперативного обміну інформацією», – додали в ОГП.

1 липня генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель висунув офіційне звинувачення громадянину України у справі про підрив газопроводів «Північні потоки». Сергія Кузнєцова звинуватили у нападі на цивільну енергетичну інфраструктуру. Слідство вважає, що він був координатором диверсії. Кузнєцов звинувачення відкидає.

За версією німецьких слідчих, він діяв не приватно, а від імені українських державних органів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона ще не знає «усіх деталей цього процесу», коли його попросили прокоментувати висунення звинувачень Кузнєцову. «Коли отримаємо більше деталей – зможемо відповідно відреагувати», – сказав Зеленський 1 липня на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у Дубліні.

Микола Катеринчук, адвокат Кузнєцова в ефірі Радіо Свобода заявив, що захист очікує реакції і дій від української влади. За його словами, Сергія Кузнєцова нині тримають під вартою у важких умовах. Захисник запропонував, що на час розгляду справи його підзахисного утримували в посольстві України в Берліні або консульській установі в Гамбурзі.

«І це може запропонувати українська держава суду, попросити про це суд. І ми з таким зверненням звертаємось до Офісу президента, до МЗС, щоб вони сприяли цьому процесу», – заначив Катеринчук.

В Офісі президента і в Міністерстві закордонних справ України заяву і пропозицію адвоката поки що не коментували.

Після екстрадиції з Італії українець Сергій Кузнєцов перебуває під вартою в Німеччині з кінця листопада 2025 року в рамках попереднього розслідування. Там його обвинувачують у координації дій екіпажу вітрильного катера, з якого водолази встановили вибухові пристрої на трьох трубопроводах, що входять до складу газопроводу «Північний потік», та участі у їхньому підриві 26 вересня 2022 року.

Кузнєцова заарештували в італійському місті Ріміні через кілька днів після того, як німецька федеральна прокуратура видала європейський ордер на його арешт. Він став першим заарештованим у справі про підрив «Північних потоків». Кузнєцов заперечує провину.

Восени 2022 року обидва газопроводи «Північний потік» внаслідок вибухів зазнали серйозних пошкоджень – були зруйновані три нитки з чотирьох. Газопровід будувався для постачання до Західної Європи російського газу. Магістраль не підлягає відновленню. Розслідування Швеції, Данії й Німеччини показали, що газопроводи були підірвані, але винних ще встановлюють.

Росія у розслідуванні участі не бере. Москва покладала відповідальність за те, що трапилося на США і їхніх союзників. Ті свою причетність заперечують.

Численні західні ЗМІ писали про те, що вибухи організували люди, пов’язані з українськими спецслужбами. Київ звинувачення в організації диверсій заперечує.

Усього слідством встановлено семеро підозрюваних. Одного підозрюваного, українського інструктора з дайвінгу Володимира Журавльова затримали в Польщі восени 2025 року, але країна відмовилася видавати його Німеччині і звільнила з-під арешту.