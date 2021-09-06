Матч відбору на ЧС-2022 між Бразилією та Аргентиною скасували через порушення гравцями карантину

Матч відбору на Чемпіонат світу 2022 року між збірними Бразилії та Аргентини скасували через порушення гравцями останньої правил карантину. Про це повідомляє агентство Reuters.

Матч перервали на шостій хвилині, коли на полі з’явилися співробітники співробітників Національного агентства спостереження за здоров’ям Бразилії (Anvisa) та поліцейські. Вони затримали чотирьох гравців збірної Аргентини.

Виявилося, що воротар Еміліано Мартінес, захисник Крістіан Ромеро, півзахисники Еміліано Буендіа і Джованні Ло Чельсо надали бразильській владі неправдиву інформацію, стверджуючи, що останнім часом не були у Великій Британії. При цьому всі вони виступають в англійській Прем’єр-лізі.

Згідно з правилами, всі особи, які прибули у Бразилію з Великої Британії, мають пройти двотижневий карантин.

Долю поєдинку визначить дисциплінарний комітет ФІФА.

У Anvisa заявили, що вони «безліч» разів попередили про порушення чотирма аргентинцями правил карантину. У суботу офіційним особам Аргентини повідомили, що футболісти мають піти на ізоляцію, а коли й ці інструкції ули проігноровані, служба попросила поліцію виконати постанову про ізоляцію у неділю вранці.

Anvisa заявляє, що всі ці спроби були «зірвані», але не вказує, яким чином.

Президент Бразильської футбольної конфедерації Ернальдо Родрігес заявив, що він «обурений» сценами, які розійшлися по всьому футбольному світу. Він зазначив, що Anvisa могла вирішити це питання ще до початку гри.