У Бразилії суд заборонив експрезидентові Болсонару обіймати державні посади до 2030 року

У Бразилії колегія суддів проголосувала за те, щоб позбавити ультраправого експрезидента країни Жаїра Болсонару права обіймати державні посади до 2030 року за його поведінку під час минулорічних виборів.

Як повідомляють західні агенції новин, п’ятеро з семи суддів виборчого суду проголосували за засудження 68-річного Болсонару за зловживання владою і ЗМІ через його дії в липні 2022 року, напередодні виборів, коли він викликав послів, щоб висловити необґрунтовані претензії до електронної системи голосування в Бразилії.

Суддя Александр де Мораес, очільник виборчого суду, заявив, що Болсонару поширив «ланцюжок брехні і шахрайських новин» у своїй «радикальній» промові перед послами.

Болсонару назвав рішення «політично мотивованим» і «ударом у спину», а його адвокати пообіцяли подати апеляцію до Верховного суду.

68-річний Жаїр Болсонару обіймав посаду президента Бразилії з 1 січня 2019 року по 1 січня 2023 року. Він – критик демократії та лівих сил, неодноразово виступав із заявами, які розцінювали як расистські, і відзначився своїми неоднозначними висловлюваннями щодо COVID-19. Болсонару відмовлявся вакцинуватися, звільнив кількох міністрів охорони здоров’я, при тому, що Бразилія була однією з країн, що найбільше постраждали від пандемії.

У жовтні 2022 року 77-річний лівий політик Луїс Інасіу Лула да Сільва переміг у другому турі на виборах президента в Бразилії, обійшовши Болсонару і набравши 50,9 відсотка голосів. Болсонару не визнав своєї поразки. Його прибічники протестували, заявляючи, що результати виборів були підтасовані, і в січні 2023 року штурмували будівлю Конгресу Бразилії.