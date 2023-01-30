Експрезидент Бразилії Болсонару просить піврічну візу, щоб залишитися в США

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару просить владу США надати йому шестимісячну візу, щоб залишитися в Сполучених Штатах, заявив адвокат політика 30 січня. Про це повідомляє агенція France-Presse.

Як повідомила юридична фірма AG Immigration, Болсонару, який прилетів до Флориди наприкінці грудня після закінчення терміну його повноважень, попросив шестимісячну візу, оскільки термін його офіційної візи закінчується.

Поліція Бразилії ввечері 8 січня звільнила президентський палац, а також будівлі парламенту країни та Верховного суду, захоплені раніше прихильниками колишнього президента Жаїра Болсонару. За даними Міністерства юстиції, за участь у заворушеннях поліція затримала близько 200 осіб.

Перед тим прихильники колишнього президента Бразилії увірвалися до будівлі Конгресу – парламенту країни – у столиці, місті Бразиліа. На опублікованих відео та фото видно, що прихильники Болсонару залізли на дах будівлі, а потім проникли до зали засідань. Поліція не змогла їм завадити.

Прихильники представника правих сил Болсонару вважають результати виборів, на яких за офіційними даними переміг з невеликим відривом Луїс Інасіо Лула да Сілва, сфальсифікованими.