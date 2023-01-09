Кулеба засудив «антидемократичні» заворушення в Бразилії після виборів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 9 січня засудив акції в Бразилії, влаштовані прихильниками колишнього президента Жаїра Болсонару.

«Україна засуджує антидемократичні акції в Бразилії. Демократичні інституції мають бути недоторканними», – заявив він.

Голова МЗС додав, що Київ знову висловлює свою підтримку демократично обраному уряду президента Лули да Сілви.

Поліція Бразилії ввечері 8 січня звільнила президентський палац, а також будівлі парламенту країни та Верховного суду, захоплені раніше прихильниками колишнього президента Жаїра Болсонару. За даними Міністерства юстиції, за участь у заворушеннях поліція затримала близько 200 осіб.

У неділю прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися до будівлі Конгресу – парламенту країни – у столиці, місті Бразиліа. На опублікованих відео та фото видно, що прихильники Болсонару залізли на дах будівлі, а потім проникли до зали засідань. Поліція не змогла їм завадити.

Прихильники представника правих сил Болсонару вважають результати виборів, на яких за офіційними даними переміг з невеликим відривом Луїс Інасіо Лула да Сілва, сфальсифікованими.