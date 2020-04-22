«Breaking bad»: СБУ заявила, що професор хімії організовував виробництво амфетаміну

Професор хімії організував виробництво амфетаміну на Київщині, повідомила Служба безпеки України.

«Групу організував колишній викладач хімії – професор одного із закладів вищої освіти Києва. Фігуранти налагодили виробництво психотропів – амфетаміну і катинону, а також прекурсору – фенілнітропропену. Дві підпільні лабораторії зловмисники облаштували за місцем проживання лідера угруповання в столиці та у гаражному приміщенні орендованого приватного будинку на Київщині», – заявили в СБУ.

За даними слідства, хімічні речовини надходили з деяких країн Азії та Західної Європи. Переправлену сировину вони зберігали на території орендованого складу в столиці.

«Оперативники спецслужби встановили, що здобуті знання і досвід з виробництва психотропів організатор угруповання за гроші передавав іншим підпільним «спеціалістам» серед представників кримінальних кіл», – розповіли в СБУ.

Правоохоронці заявили, що вилучили понад кілограм амфетаміну, більш ніж п’ять кілограмів катинону, понад дев’ять кілограмів фенілнітропропену та понад 80 літрів інших прекурсорів. Крім того, вони виявили майже два кілограми канабісу, два літри ртуті, понад тонну хімічних речовин та обладнання для виробництва психотропів.

За попередніми висновками, учасники групи планували виготовити майже 30 кілограмів психотропних речовин загальною вартістю приблизно 7,5 мільйона гривень за цінами чорного ринку.

Вирішується питання щодо повідомлення учасникам наркоугруповання про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів), 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів).

Служба безпеки України порівняла історію із сюжетом американського серіалу «Breaking bad», де вчитель хімії вирішує готувати метамфетамін.