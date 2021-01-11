Британія відкриває 7 великих центрів вакцинації, щоб прискорити щеплення населення від COVID-19

У Великій Британії сьогодні відкриють сім великих центрів вакцинації, що допоможе прискорити щеплення населення від COVID-19. Уряд Сполученого королівства планує закінчити вакцинацію вразливих груп населення до середини лютого, повідомляє Reuters.

Напередодні міністр охорони здоров’я Британії Метт Генкок зазначив, що у країні наразі вакцинують близько 200 тисяч людей на день. Цей показник планують підвищити до 2 мільйонів щеплень на тиждень, щоб до 15 лютого імунізувати всіх, хто перебуває у будинках для людей похилого віку, жителів країни старше 70 років, клінічно вразливих людей, а також медичних і соціальнив працівників.

Більш детально урядовий план вакцинації Генкок має представити пізніше в понеділок.

Наразі відомо, що нові центри вакцинації відкриють зокрема у лондонському польовому госпіталі на Nightingale, на футбольному стадіоні у Бристолі на заході Англії, на іподромі в Епсомі на південному сході і у тенісному клубі в Манчестері на півночі.

Окрім того, з цього тижня вакцинацію проводитимуть у сотнях додаткових лікарських кабінетах, лікарнях і деяких аптеках, таким чином загальна кількість пунктів, де можна буде зробити щеплення від коронавірусу збільшиться до 1200.

За даними Університету Джонса Гопкінса, у Британії станом на 10 січня виявили понад 3 мільйона інфікованих коронаірусом. Померли від початку пандемії більш ніж 800 тисяч, що є п’ятим показником у світі.

Кампанію з вакцинації Бртанія почала однією з перших – на початку грудня. У країні дозволено використання вакцини, виробленої американською Pfizer Inc. та німецькою BioNTech SE, а також препарату компанії AstraZeneca, розробленого разом із Оксфордським університетом.