У справі про стрілянину торік у Броварах судитимуть 15 осіб на чолі з кримінальним авторитетом – ОГП

В Офісі генпрокурора повідомили про скерування до суду обвинувального акту стосовно 15 осіб у справі про стрілянину під час спроб перерозподілу маршрутів міжміського пасажирського сполучення у місті Бровари Київської області у травні минулого року.

«За даними слідства, у травні 2020 року місцеві підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, звернулися до кримінального авторитета, раніше неодноразово судимого за скоєння жорстоких насильницьких злочинів, з проханням за грошову винагороду вирішити питання про усунення в будь-який спосіб конкуренції у здійсненні перевезень за маршрутом м. Бровари – метро Лісова м. Київ. Маючи злочинний досвід та авторитет у кримінальному середовищі, він організував банду, члени якої вчинили стрілянину у житловому кварталі Броварів із нелегальними перевізниками з Вінничини)», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, пятнадцятьох осіб, зокрема, обвинувачують у бандитизмі, закінченому замаху на умисне вбивство та незаконному поводженні зі зброєю (ст. 257, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

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Вранці 29 травня 2020 року у Броварах під Києвом сталася перестрілка з застосуванням вогнепальної зброї через конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями. У результаті травм зазнали троє осіб. Керівництво МВС назвало причиною ситуації у Броварах корупцію у визначенні квот для перевізників і непрозорий розподіл маршрутів чиновниками Київської області.