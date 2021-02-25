Букмекери назвали фаворитів матчів «Брюгге» – «Динамо» та «Шахтар» – «Маккабі»

Бельгійський «Брюгге» є фаворитом у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи з київським «Динамо», свідчать дані букмекерських котирувань.

При цьому найнижчі коефіцієнти на рахунки 1:0 на користь «Брюгге» та нічию 1:1.

За день до матчу «Брюгге» повідомив про кадрові втрати: COVID-19 виявили в голкіпера Симона Міньйоле та нападника Шарля Де Кетеларе. Обидва є гравцями основи.

Минулого тижня до Києва через спалах коронавірусу не приїхав тренерський штаб команди та ключовий гравець Ганс Ванакен. Раніше в лазареті з цією ж причини опинилися ще двоє гравців «Брюгге» – Стефано Денсвіль та Матео Мітрович.

Гра в Києві закінчилася з рахунком 1:1. Матч-відповідь розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Донецький «Шахтар» є фаворитом у матчі-відповіді з ізраїльським «Маккабі» з Тель-Авіва. Перша гра завершилася перемогою української команди з рахунком 0:2.