У Брюсселі відбулася кількатисячна демонстрація на підтримку України

У Брюсселі кілька тисяч людей 25 лютого вийшли на марш на знак солідарності з українським народом з нагоди других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, демонстранти вигукували: «Перемогу Україні, мир Європі», «Дайте нам зброю», «Зупиніть Росію, зупиніть війну».

Організували ходу місцеві громадські організації українців, доєдналися також низка іноземних громад і посольств: Німеччини, Польщі, Латвії, Тайваню.

«Моя країна, Латвія, підтримує Україну з першого дня. Але для перемоги Україні потрібна наша підтримка в майбутньому. І на ділі, і на словах. Підтримуючи Україну, ми захищаємо нашу свободу. Україна воює не лише за нас, а й замість нас. Тому ми повинні забезпечити засоби, які дозволять Україні перемогти», – сказала Айга Лієпиня, посол Латвії в Бельгії.

«Нехай ця демонстрація буде маячком надії для України, свідченням сили єдності в боротьбі за демократію. Разом ми вимагаємо миру, справедливості і підтримуємо Україну, доки не буде забезпечена перемога», – сказала Марта Барандій, голова громадської організації Promote Ukraine, яка зібрала марш.

Напередодні в день другої річниці повномасштабного вторгнення Росії у чеській столиці Празі відбулася масова акція «Разом за Україну». Це – один із сотень мітингів на підтримку України у війні проти Росії, які 24 лютого тривали по всьому світу.