У соцмережах повідомляють про атаку на військовий аеродром у Брянській області Росії, влада не коментує

У ніч на 3 травня безпілотники атакували російський військовий аеродром у Брянській області, повідомляє Telegram-канал Baza.

«За попередніми даними, всього в атаці було задіяно 5 БПЛА. 2 з них було знищено зі стрілецької зброї, ще 2 вибухнули на території аеродрому. Внаслідок атаки невеликі пошкодження отримав Ан-124, який не експлуатували. Постраждалих немає», – повідомляє Baza.

Російська влада наразі не повідомляє про цю атаку.

Увечері 2 травня місцева влада повідомила, що у Брянській області Росії стався вибух на залізниці, з колії зійшли близько 20 вагонів вантажного поїзда.

Раніше 2 травня губернатор прикордонної з Україною Брянської області Росії Олександр Богомаз звинуватив українських військових в обстрілі села Курковичі неподалік міста Стародуб. Це був вже третій за три дні інцидент, у якому Богомаз звинувачує Збройні сили України.

Україна подібні інциденти в Росії традиційно не коментує.

З Брянської області російські війська регулярно завдають удару по території України. Зокрема, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки 3 травня Росія атакувала з Брянської області та з східного узбережжя Азовського моря.