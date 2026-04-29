Британія викликала іранського посла через дописи в соцмережах

Велика Британія 28 квітня оголосила, що викликала іранського посла в Лондоні у зв’язку з «неприйнятними і провокаційними коментарями в соціальних мережах».

Міністерство закордонних справ Великої Британії зазначило у своїй заяві, що міністр у справах Близького Сходу Гаміш Фалконер наголосив, що іранське посольство «повинне припинити будь-які форми комунікації, які можуть бути розцінені як заохочення до насильства у Великій Британії або на міжнародному рівні».

Іранській представники британську заяву поки не коментували, повідомляє Reuters.

У дописі в Telegram-каналі іранського посольства в Лондоні на початку цього місяця іранців, які проживають у Великій Британії, попросили зголоситися добровольцями до кампанії, в рамках якої вони мали б заявити про свою готовність пожертвувати життям у війні зі США й Ізраїлем.

Міністерство закордонних справ не уточнило, про який саме допис посольства в соціальних мережах йдеться. Британські парламентарі раніше попереджали про «значні й широкомасштабні загрози» з боку Ірану для Великої Британії.

Минулого місяця Велика Британія також викликала іранського посла після того, як громадянину Ірану й особі з подвійним британсько-іранським громадянством висунули звинувачення за законом про національну безпеку Великої Британії в наданні допомоги розвідувальним службам Ірану.