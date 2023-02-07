У Британії закликають розробити нову стратегію «запасів», щоб підтримувати Україну

Велика Британія повинна розробити нову стратегію для збільшення військового виробництва та перегляду закупівель, щоб краще підтримувати Україну та дати сигнал Росії, що ситуація може стати тільки гіршою, заявив представник опозиційної Лейбористської партії Джон Хілі.



«Те, що зараз вимагається від британського уряду... це не просто ситуативні оголошення про військову допомогу... а довгостроковий план, який веде нас до 2023 року і далі для військової, дипломатичної, економічної, гуманітарної допомоги, яку ми готові надати Україні», – сказав Хілі агенції Reuters.



Напередодні виступу перед аналітичним центром RUSI пізніше у вівторок він закликав уряд дати зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що «все буде погіршуватися», попередивши, що амбіції Москви «не зупиняться на українських кордонах».



Він закликав прем'єр-міністра Ріші Сунака прийняти новий підхід до оновлення зовнішньої та оборонної політики. Очікується, що він вийде в березні та оцінить виклики, які Британія бачить від таких країн, як Росія та Китай.

Британія надає Україні військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення, зокрема, Лондон у січні оголосив про надання танків Challenger 2. Також у Великій Британії українські військові регулярно проходять навчання.