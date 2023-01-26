Британська розвідка розповіла про підготовку російських мобілізованих на території Білорусі

Британська розвідка розповіла про підготовку мобілізованих у РФ солдатів на полігонах Білорусі.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, Росія напевно завершила підготовку Другої гвардійської мотострілецької дивізії у Білорусі, яка проводилася з осені 2022 року. Більшість військових цієї бригади повернулися назад в РФ до того, як майже напевно будуть знову відправлені для виконання завдань у війні в Україні.

«Друга гвардійська мотострілецька дивізія є складовою частиною Першої гвардійської танкової армії і зазнала великих втрат на початкових стадіях конфлікту. Вона тепер в основному складається з мобілізованого персоналу, який експлуатує стару техніку зі складів. Її бойова ефективність, імовірно, буде обмежена, незважаючи на підготовку, яка тривала декілька тижнів», – йдеться в повідомоленні.

Водночас, існує реальна можливість, що інші російські підрозділи на ротаційній основі проходять аналогічні навчання в Білорусі і що Росія продовжить цю модель відновлення і підготовки підрозділів для підтримання окупаційних сил в Україні, вказують у британській розвідці.

Днями представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький також повідомляв, що на території Білорусі готувалася друга механізована дивізія першої танкової армії РФ. Вона мала бути готова до бойового застосування 1 грудня.

«Але виникла одна проблема – людей нагнали, а техніки немає. Вся техніка цієї дивізії була знищена на території України з лютого минулого року. Місткість самих полігонів на території РФ – за нашими оцінками, вони можуть розмістити не більше 200 тисяч. Через це вони почали активно використовувати Білорусь. Зараз, за різними підрахунками, близько 100-150 тисяч перебувають на полігонах», – розповів представник української розвідки.

24 січня в американському Інституті вивчення війни (ISW) назвали малоймовірним сценарієм, що російські війська планують відновити новий наступ на північ України з напрямку Білорусі.