Війна РФ проти Україна. У розвідці пояснили, чому весна-літо будуть вирішальними

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький пояснив, чому весна-початок літа будуть вирішальними.



«Бачимо заміну командувачів – Герасимов став командувачем. Він взяв на себе всю повноту влади. Друге – вони закінчили перший етап мобілізації. За цей період уже відбулося створення мобілізаційних резервів і формування дивізій, відбулася їх підготовка. Зараз вони всі почали висуватися або до кордону з Україною – це Курська, Бєлгородська, Ростовська, Воронезька області – зайшли н тимчасово окуповану територію. Відбулося перегрупування військ. Вони готуються до потужного наступу», – сказав він в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, чому весна і початок літа будуть вирішальними.



Скібіцький каже, що Росія може зібрати 500 тисяч солдат для війни з Україною, але з цим є проблема.



«Є проблема. Ми це побачили на прикладі Білорусі. На території Білорусі готувалася друга механізована дивізія першої танкової армії. Вона за їхніми планами повинна бути готова до бойового застосування 1 грудня. Але виникла одна проблема – людей нагнали, а техніки немає. Вся техніка цієї дивізії була знищена на території України з лютого минулого року. Місткість самих полігонів на території РФ – за нашими оцінками, вони можуть розмістити не більше 200 тисяч. Через це вони почали активно використовувати Білорусь. Зараз, за різними підрахунками, близько 100-150 тисяч перебувають на полігонах», – додав представник розвідки.

Раніше Скібіцький заявив, що у найближчі два місяці будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках.

Читайте також: Данілов: РФ готується до наступу, перша ознака – активні інформаційні заходи

На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.