Війна РФ проти Україна. У розвідці пояснили, чому весна-літо будуть вирішальними

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький пояснив, чому весна-початок літа будуть вирішальними.
«Бачимо заміну командувачів – Герасимов став командувачем. Він взяв на себе всю повноту влади. Друге – вони закінчили перший етап мобілізації. За цей період уже відбулося створення мобілізаційних резервів і формування дивізій, відбулася їх підготовка. Зараз вони всі почали висуватися або до кордону з Україною – це Курська, Бєлгородська, Ростовська, Воронезька області – зайшли н тимчасово окуповану територію. Відбулося перегрупування військ. Вони готуються до потужного наступу», – сказав він в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, чому весна і початок літа будуть вирішальними.
Скібіцький каже, що Росія може зібрати 500 тисяч солдат для війни з Україною, але з цим є проблема.
«Є проблема. Ми це побачили на прикладі Білорусі. На території Білорусі готувалася друга механізована дивізія першої танкової армії. Вона за їхніми планами повинна бути готова до бойового застосування 1 грудня. Але виникла одна проблема – людей нагнали, а техніки немає. Вся техніка цієї дивізії була знищена на території України з лютого минулого року. Місткість самих полігонів на території РФ – за нашими оцінками, вони можуть розмістити не більше 200 тисяч. Через це вони почали активно використовувати Білорусь. Зараз, за різними підрахунками, близько 100-150 тисяч перебувають на полігонах», – додав представник розвідки.
Раніше Скібіцький заявив, що у найближчі два місяці будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках.
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На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 068 випадків загибелі і 11 415 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до 22 січня.
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