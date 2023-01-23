У розвідці прогнозують активні бойові дії на Донбасі найближчі два місяці

У найближчі два місяці будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю агенції «Укрінформ».



«Лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях. Ми ще бачимо зараз перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі. Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок, можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій в Луганській області», – сказав він.

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На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.