У районі Бучі на Київщині можливі вибухи – влада попередила про антитерористичні навчання

У Бучанському районі Київської області у п’ятницю проходять антитерористичні навчання. Як повідомила пресслужба Бучанської міської ради, можливі звуки вибухів і пострілів.

«15 липня на території Бучанського району проводяться антитерористичні навчання, будуть чутні постріли та вибухи. Зберігайте спокій! Це наші тренуються, щоб знищувати ворога», – йдеться в повідомленні.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів: людей виявляли посеред вулиць, у братських могилах, підвалах і колодязях.

Україна і Захід вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.