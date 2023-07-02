У Бучі встановили інсталяцію в пам’ять загиблих через російську окупацію – фото

У Бучі у міському парку встановили інсталяцію для вшанування загиблих через російську окупацію минулого року.

«Це не можна забути і не можна пробачити. Тому ми продовжуємо нагадувати світу про військовий трибуна.При вході у міський парк ми також встановили інсталяцію, де згадали кожного з 501-го. Тож приходьте завтра на захід і вшануйте усіх невинно вбитих та закатованих!», – написав днями у фейсбуці мер міста Анатолій Федорук.

1 липня у Бучі також провели концерт-реквієм, на якому згадали 501-ого загиблого під час російської окупації.

«Це перший такий захід вшанування загиблих у Бучанській громаді. І лише в такому єднанні ми можемо пережити цю втрату», – додав він.

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2 квітня Київщина, зокрема Буча, була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені свідченнями і супутниковими знімками.

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