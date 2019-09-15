Гончарук: бюджет-2020 – останній, що ухвалюється терміном на один рік

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Україна востаннє буде ухвалювати державний бюджет на один рік, оскільки надалі ухваленню кошторису передуватиме ухвалення «повноцінної трирічної декларації». Про це Гончарук зазначив після того, як очолюваний ним уряд подав, а Верховна Рада зареєструвала 15 вересня проєкт державного бюджету на 2020 рік.

«Ми робимо фокус на безпеку й оборону, інфраструктуру та якісне відновлення доріг, а також ставимо людину в центр розвитку держави — маємо завершити реформу освіти та медицини. Ми останній раз приймаємо тільки бюджет на 1 рік. Надалі ухваленню бюджету передуватиме ухвалення повноцінної 3-річної декларації», – написав прем’єр на сторінці у Facebook.

У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про середньострокове бюджетне планування, що передбачає запровадження планування бюджету на три роки.

15 вересня уряд подав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2020 рік. Доходи кошторису передбачені у сумі 1 079,5 мільярда гривень, видатки – 1 170,0 мільярда гривень. Видатки на безпеку і оборону – 245,8 мільярдів гривень, на розвиток дорожньої інфраструктури – 74,4 мільярда гривень, на охорону здоров’я – 108 мільярдів гривень. Мінімальна зарплата, згідно з проєктом бюджету, складатиме 4723 гривень. Фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 мільярда гривень.