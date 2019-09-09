Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Вересень 2019, Київ 12:17
Новини | Політика

Разумков розповів, коли Верховна Рада може розглянути проєкт державного бюджету на 2020 рік

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков нагадав, що Кабінет міністрів повинен внести проєкт бюджету до 15 вересня

Дивитись коментарі

Верховна Рада розгляне проєкт державного бюджету України на 2020 рік на одному з пленарних засідань з 17 по 20 вересня – про це 9 вересня на погоджувальній раді керівників фракцій парламенту розповів спікер Дмитро Разумков.

«На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань. Зокрема проект Державного бюджету на 2020 рік», – сказав він.

Читайте також: Зеленський пояснив, чому ветував закон про державну підтримку «Пласту»​

Разумков нагадав, що Кабінет міністрів повинен внести проєкт бюджету на розгляд Верховної Ради до 15 вересня.

Державний бюджет на 2020 рік буде першим річним кошторисом як для Верховної Ради 9 скликання, так і для нового уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG