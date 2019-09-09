Разумков розповів, коли Верховна Рада може розглянути проєкт державного бюджету на 2020 рік

Верховна Рада розгляне проєкт державного бюджету України на 2020 рік на одному з пленарних засідань з 17 по 20 вересня – про це 9 вересня на погоджувальній раді керівників фракцій парламенту розповів спікер Дмитро Разумков.
«На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань. Зокрема проект Державного бюджету на 2020 рік», – сказав він.
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Разумков нагадав, що Кабінет міністрів повинен внести проєкт бюджету на розгляд Верховної Ради до 15 вересня.
Державний бюджет на 2020 рік буде першим річним кошторисом як для Верховної Ради 9 скликання, так і для нового уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
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