Зеленський пояснив, чому ветував закон про державну підтримку «Пласту»

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що ветував закон про державну підтримку національної скаутської організації «Пласт», бо документ не відповідав положенням Конституції України. Про це йдеться в пропозиціях Зеленського парламенту, оприлюднених на сайті Верховної Ради.

«Визначення законом однієї скаутської громадської організації (Пласту – національної скаутської організації України) як єдиної в Україні національної скаутської організації фактично створює переваги і привілеї для її функціонування отримання нею державної підтримки, а також зумовлює ризик унеможливлення створення та дальшої діяльності вже створених інших скаутських організацій, а відтак і обмеження права громадян на свободу об’єднання у такі громадські організації. Такий підхід не відповідає Конституції України», – йдеться в поясненні.

Крім того, за словами президента, положення закону щодо механізмів державної підтримки Пласту не узгоджуються з частиною другою статті 95 Конституції України, «за якою виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків…».

«Водночас, беручи до уваги вагомий внесок українського пластового (скаутського) руху у здобуття і становлення української державності, в громадянську освіту і національно-патріотичне виховання дітей і молоді, пропоную доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку українського пластового (скаутського) руху», – йдеться в пропозиціях Зеленського.

4 вересня президент ветував закон про державну підтримку національної скаутської організації «Пласт» і повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями. Напередодні їх текст не був доступний на сайті Ради.

Тепер парламент має або врахувати ці пропозиції, або подолати вето президента 300 голосами.

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30 травня Верховна Рада схвалила закон про державне визнання й підтримку «Пласту». Він, як український аналог скаутського руху, з’явився в Україні у 1911 році. 12 квітня 1912 року у Львові вихованці одного з засновників «Пласту», Олександра Тисовського, вперше склали присягу. Цю дату традиційно вважають днем народження українського «Пласту». Засновниками організації були Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола.

Як йдеться в повідомленні на сайті організації, «метою «Пласту» є сприяти всебічному, патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот, провідників суспільства на ідейних засадах «Пласту» та на засадах християнської моралі».