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04 Вересень 2019, Київ 14:24
Новини | Політика

Зеленський ветував закон про державну підтримку «Пласту»

Законопроєкт про «Пласт» повернули до парламенту з пропозиціями президента

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Президент України Володимир Зеленський ветував закон про державну підтримку національної скаутської організації «Пласт».

Законопроєкт повернули до парламенту з пропозиціями президента. Їхній текст наразі не доступний на сайті Ради.

Тепер парламент має або врахувати ці пропозиції, або подолати вето президента 300 голосами.

/**/ /**/ /**/ 30 травня Верховна Рада України ухвалила проект закону про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України
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30 травня Верховна Рада схвалила закон про державне визнання й підтримку «Пласту».

Він, як український аналог скаутського руху, з’явився в Україні у 1911 році. 12 квітня 1912 року у Львові вихованці одного з засновників «Пласту», Олександра Тисовського, вперше склали присягу. Цю дату традиційно вважають днем народження українського «Пласту». Засновниками організації були Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола.

Як йдеться в повідомленні на сайті організації, «метою «Пласту» є сприяти всебічному, патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот, провідників суспільства на ідейних засадах «Пласту» та на засадах християнської моралі».

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