Зеленський ветував закон про державну підтримку «Пласту»

Президент України Володимир Зеленський ветував закон про державну підтримку національної скаутської організації «Пласт».

Законопроєкт повернули до парламенту з пропозиціями президента. Їхній текст наразі не доступний на сайті Ради.

Тепер парламент має або врахувати ці пропозиції, або подолати вето президента 300 голосами.

30 травня Верховна Рада схвалила закон про державне визнання й підтримку «Пласту».

Він, як український аналог скаутського руху, з’явився в Україні у 1911 році. 12 квітня 1912 року у Львові вихованці одного з засновників «Пласту», Олександра Тисовського, вперше склали присягу. Цю дату традиційно вважають днем народження українського «Пласту». Засновниками організації були Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола.

Як йдеться в повідомленні на сайті організації, «метою «Пласту» є сприяти всебічному, патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот, провідників суспільства на ідейних засадах «Пласту» та на засадах християнської моралі».