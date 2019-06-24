Українська діаспора у США закликає Зеленського підписати закон про визнання «Пласту»

Український конгресовий комітет Америки (УККА), що представляє понад 20 активних крайових і центральних організацій американців українського походження, закликає президента України Володимира Зеленського невідкладно підтримати і затвердити ухвалений Верховною Радою закон про державне визнання і підтримку «Пласту».

«У листі підтримки УККА спирався на інавгураційну промову пана президента, де він відзначив що сьогодні у світі «нараховується 65 мільйонів тих, кого народила українська земля». А закон про державне визнання «Пласту» підтримуватиме не тільки організації пластового руху в діаспорі, але й українську ідентичність української молоді незалежно від того, де вона проживає», – повідомили Радіо Свобода в організації.

30 травня Верховна Рада України ухвалила проект закону про державне визнання і підтримку «Пласту» – Національної скаутської організації України.

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«Пласт», як український аналог скаутського руху, з’явився в Україні у 1911 році. 12 квітня 1912 року у Львові вихованці одного з засновників «Пласту», Олександра Тисовського, вперше склали присягу. Цю дату традиційно вважають днем народження українського «Пласту». Засновниками організації були Олександр Тисовський, Петро Франко та Іван Чмола.

Як йдеться в повідомленні на сайті організації, «метою Пласту є сприяти всебічному, патріотичному вихованню і самовихованню української молоді на свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот, провідників суспільства на ідейних засадах Пласту та на засадах християнської моралі».