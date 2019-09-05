Валентин Бушанський: Лише окремі депутати фракції «Слуга народу» готові до законодавчої роботи (огляд преси)

Український парламентаризм помер, стверджує дописувач тижневика «Країна» політолог Валентин Бушанський. Він вважає, що Верховна Рада ІХ скликання одразу продемонструвала свою суть – механізм для бездумного випльовування законів і постанов, «скажений принтер». Словосполучення взяте в лапки, бо запозичене з російського дискурсу. Саме до такого порівняння вдаються тамтешні публіцисти, характеризуючи Державну думу Росії, де немає місця для дискусій, де є одностайність і одноголосність, а ще плазування перед президентськими стопами. Із 247 народних депутатів, що ввійшли до фракції «Слуга народу», лише окремі готові до законодавчої роботи, а решта – манекени, запрограмовані натискати на кнопки. Жоден із народних депутатів, окрім, напевно, Разумкова і Стефанчука, в очі не бачив жодного законопроекту, за який вони проголосували в перший день роботи. А все чому? Бо кожен із «зелених слуг» чітко знає: його функції не мають нічого спільного з четвертим розділом Конституції, в якому прописано права, обов’язки та повноваження народних депутатів. Бо ніякі вони не народні депутати, тобто не представники народу, наголошує політолог. Вони – актори, найняті для масовки: сидіти на стільчиках стільки дублів, скільки буде потрібно, натискати на ті кнопки, на які потрібно. І якби виконавчий продюсер Дмитро Разумков наказав їм сидіти в сесійній залі не до другої ночі, а до самісінького ранку – вони сиділи б. Чому? Бо їм чітко пояснили і повсякчас нагадують правила кіновиробництва: масовка – змінний параметр. Сьогодні вона є, а завтра її можуть і розігнати, набравши свіжу і ще зеленішу. Тож не варто занадто вживатися в роль за Станіславським. Це прерогатива зірки, себто Зеленського.

Багатьом українцям імпонує стиль керування Володимира Зеленського – суміш Лукашенка й Голобородька. Українці люблять дивитися, як президент приїжджає кудись і ставить на місце чиновників. Їм це здається справедливістю, насправді – це тільки картинка для телебачення, переконує експерт тижневика «Країна» політолог Костянтин Батозький. Адже Зеленський і його команда – люди шоу-бізнесу. Добре відчувають публіку. У світі панує тренд на популізм. Це стало зрозуміло після обрання президентом Дональда Трампа в США. Злам епох завжди погано позначається на політиці. Вона не встигає пристосуватися. Тож український випадок не ексклюзивний, зазначає експерт. Люди втомилися від старого політичного дискурсу – протистояння лівих і правих. Раніше дискусія була про роль держави в житті суспільства й особи. Ліві наполягали, що вона має втручатися. Праві, що вплив держави має бути мінімальний, а перевагу варто віддати самоорганізації. Сучасне політичне протистояння відбувається між індивідуалістами й глобалістами. У межах цього дискурсу будуть формуватися нові партії. Перші мислять категоріями своєї держави. Другі думають про глобальний розвиток, долю планети й навіть Всесвіту, зазначає політолог.

Новий прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про ключові пріоритети роботи його уряду впродовж п’яти наступних років: 40% приріст ВВП і 1 мільйон нових робочих місць. Газета «День» аналізує, наскільки реальна мета – зростання економіки у 8 разів за 12 років. І пропонує сценарій-прогноз, за яким будує свою програму дій уряд Гончарука. Видання, посилаючись на дослідження Українського інституту майбутнього, пише, що аналіз країн «економічних тигрів» свідчить, що мета реальніша, ніж здається. В історії є чимало прикладів зростання економіки країни за 12 років і в 15 разів (досвід Азербайджану), в 14 разів (досвід Південної Кореї), в 11 разів (досвід Гонконгу). Детальний аналіз чинників, що зробили відсталі країни «економічними тиграми», дає змогу виокремити серед них 4 ключові. Перший – наявність зовнішньої небезпеки. Це був потужний чинник, що мобілізував націю та еліту. Другий – авторитарне управління країною в період реформ. За демократії реформи складно реалізувати, адже вони не можуть бути комфортні для всіх груп. Третій – контроль авторитарного правителя з боку англо-саксонського світу. Авторитарний правитель може легко вдатися до диктатури й побудувати Північну Корею. А ще досвід країн «економічних тигрів» свідчить, що економічний прорив неможливий без залучення в країну інвестицій, чималих за мірками України і цілком реальних для глобальної економіки. Саме інвестиції можуть стати драйвером зростання економіки України до 2030 року. Докладніше про те, без чого неможливий економічний прорив України, йдеться в статті «Історія про 40%».