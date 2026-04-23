На Буковині затримали підозрюваного в замаху на вбивство військових – прокуратура

Правоохоронці повідомили жителю Дністровського району Чернівецької області про підозру в замаху на умисне вбивство військовослужбовців, які є співробітниками ТЦК та СП. За повідомленням, під час суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав двом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї, повідомила обласна прокуратура 23 квітня.

«За даними слідства, 20 квітня неподалік села Струмок Дністровського району Чернівецької області під час перевезення чоловіка до мобілізаційного центру між ним і двома військовослужбовцями районного ТЦК та СП виник конфлікт. У ході суперечки підозрюваний дістав ніж і завдав обом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї», – вказано в повідомленні прокуратури.

Після нападу чоловік також пошкодив службовий автомобіль ТЦК і, продовжуючи чинити опір, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя. Нападника затримали, а двом військовослужбовцям вчасно надали медичну допомогу, наразі їхньому життю нічого не загрожує. Підозрюваного взяли під варту.

За процесуального керівництва прокурорів Дністровської окружної прокуратури 29-річному місцевому жителю повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство військовослужбовців та хуліганстві (ч.2 ст.15 п.п.1 та 8 ч.2 ст.115, ч. 3 ст. 296 КК України).