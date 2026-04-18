Львівський ТЦК: невідомі напали на центр комплектування в Яворові, двох затримали

Напередодні троє людей увірвалися до Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомив Львівський ТЦК у суботу.

За даними центру, невідомі «здійснили спробу нападу на військовослужбовців взводу охорони».

«Внаслідок рішучих дій військовослужбовців нападників було зупинено. На місце події прибули правоохоронці, які затримали двох учасників нападу. Ще один фігурант нападу розшукується», – йдеться в заяві.

У центрі заявили, що подібні дії не мають подвійних трактувань за законодавством і законами моралі, а правову оцінку цим діям надасть суд:

«Ведеться досудове розслідування. Нападники, безсумнівно, понесуть відповідальність згідно чинного законодавства».

Поліція Львівщини наразі публічно не коментувала інцидент.

2 квітня стало відомо про смертельне поранення військового ТЦК у Львові. Невідомий під час проведення заходів оповіщення завдав йому удару ножем у шию, від чого чоловік згодом помер у лікарні. Підозрюваного затримали, суд взяв його під варту.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.