У Бурштині на Прикарпатті почали відновлювати теплопостачання після атаки РФ –влада

У Бурштині на Прикарпатті після російської атаки почали відновлювати теплопостачання, повідомив мер міста Василь Андрієшин.

«Станом на сьогодні теплопостачання, а також подачу холодної та гарячої води відновлено, однак поки що не в повному обсязі. Наразі параметри тиску в системі вже перебувають у межах норми, триває поетапне відновлення температурного режиму. Станом на ранок температура теплоносія становила близько 55 градусів. До кінця доби планують вийти на нормативні показники», – написав він у фейсбуці.

Андрієшин додав, що лікарня в місті протягом останніх днів отримувала тепло від твердопаливної котельні, а освітні заклади сьогодні працюють у дистанційному форматі.

Російські військові 7 лютого здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. За словами віцепрем’єра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, під ударом були підстанції й повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ – «основа енергомережі України», а також генерація: Бурштинська ТЕС (Івано-Франківщина) і Добротвірська ТЕС (Львівщина).

Тоді місцева влада повідомила, що через цю атаку Бурштинська ТЕС зупинила роботу. За даними мера міста, сили РФ атакували місто та ТЕС ракетами «Калібр» та ударними безпілотниками, а пошкодження станції – «дуже серйозні». У місті не було водопостачання та опалення.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявили, що кваліфікують російські удари по енергетиці, які позбавляють теплопостачання українців на тлі сильних морозів, як акти геноциду.



